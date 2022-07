Сексуальні фантазії: нормально чи ні? І чи варто їх втілювати в життя

Сексуальні фантазії: нормально це чи ні? Чи не дивно змальовувати в голові еротичні сцени за дивних обставин?

За добу в нашій голові з’являються сотні думок, які швидко зникають.

Часом за кілька годин ми навіть не пам’ятаємо, про що думали, однак бувають винятки.

Є окремий вид сюжетів, які малює наша уява.

Когось вони відлякують і насторожують, а когось навпаки приваблюють.

Так, ідеться саме про сексуальні фантазії.

Розповідаємо, про що свідчать “думки з перчинкою” та чи варто втілювати їх у життя.

Розібратися у темі допомогла Оксана Єфремова, сексологиня, авторка книги “Твоя історія про… Книга-тренінг про твій оргазм”, яка дала розгорнуте інтерв’ю сайту Факти Здоров’я.

На жаль, у нашому суспільстві для більшості все ще неприйнятно говорити відкрито про секс. Деякі сором’язливі люди навіть спеціально блокують усі свої еротичні пориви, адже для них це нібито непристойно.

Проте хто сказав, що сексуальні фантазії бувають тільки в збоченців?

Навпаки, еротичні думки допомагають нам краще зрозуміти, чого ми найбільше хочемо. Адже ми не здатні контролювати процес виникнення сексуальних картинок у нашій голові.

Всередині себе нам не під силу поставити потік фантазії у звичні нам рамки, тож вони можуть підштовхнути нас до дій і позитивних змін у наших стосунках зі статевим партером.

Навіть якщо ти боїшся сказати своїй другій половинці про те, що хочеш спробувати щось новеньке в ліжку або не знаєш, чим саме урізноманітнити секс, твої фантазії все тобі підкажуть, тож не бійся їх.

Усе, що викликає осуд і сором, насправді притягує нас, як потужний магніт.

Виникнення дивних і страшних, на перший погляд, фантазій можна порівняти із тим, як більшість підлітків починають курити.

Усі навколо стверджують, що це неправильно й погано, тож юні хлопці й дівчата програють своєму нестримному бажанню спробувати, що ж воно таке.

Отож, якщо ти часом уявляєш секс у дивних чи ненормальних для більшості обставинах, це не означає, що в тебе є психічні порушення.

Людська психологія побудована на знищенні стереотипів, і наші вподобання в сексі не виключення.

По-перше, тому що вони з часом виникають майже в усіх.

Тому проблема, викликана нібито неадекватними вподобаннями, існує лише в нашій свідомості.

Тобто, якщо ми уявили, як займаєтесь коханням із близькою людиною, колегою або другом, це не означає, що в реальному житті це принесе нам задоволення й збудження.

Звісно, якщо фантазія нав’язлива однотипна, то варто дослідити можливі причини її виникнення.

Перше, на що потрібно звертати увагу — це взаємне бажання обох партнерів.

Якщо хтось один змушує себе робити щось під час сексу, цей процес не принесе задоволення жодному.

Не варто боятися своєї “розбещеності”, адже ніхто не може чітко визначити межі сексуальної свободи.

Головна запорука міцних і щасливих стосунків, зокрема й сексуальних, — це вміння говорити відверто про всі свої думки й переживання.

Сексологиня наголошує:

Отож, кожен сам для себе визначає норми.

Фото: Pexels

