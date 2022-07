Привітання з Днем народження для мами: вірші, проза, картинки

Як привітати з Днем Народження найріднішу у світі людину – маму? Ранок у Великому Місті зібрав щирі і теплі вітання для мами українською мовою у віршах, прозі та картинках.

Моя найкраща в світі мамо,

Вітаю щиро я тебе.

Хай день народження прекрасний

Тобі лиш щастя принесе.

За поміч дякую, кохана,

Твою підтримку, доброту.

Я довгих літ, чарівна мамо,

У Бога лиш тобі прошу.

***

Дозвольте, матусю, нам Вас привітати,

І найтепліші слова Вам сказати,

Бо поки є мама, доти є сонце,

Доти пташина і цвіт під віконцем,

Доти краса, доти поміч, розрада.

Живіть нам, матусю, сто років на радість.

Спасибі Вам, рідна, за Ваше тепло,

За руки робочі, безсоннії ночі,

За те, що зростили, за хліб на столі.

Спасибі Вам, мамо, уклін до землі!

***

Не сумуй, рідненька, що роки, як птиці.

І що спокій тобі невсипущий лиш сниться.

Ми з тобою завжди нерозлучні до віку,

Ти, як сонечко, ніжністю грієш домівку.

Тож спасибі за ласку, безмежну, як море,

Хай тебе обминають і біди і горе.

Щоб здоров’я було, щоб жила не тужила,

Ти найбільшого щастя в житті заслужила.

Нехай для тебе не згасає сонце,

Не віють в душу холоди.

Хай жито на столі і Бог на небі

Тебе завжди рятують від біди!

З Днем народження матусю! Ти найрідніша і найближча для мене людина, адже саме ти завжди підбадьорювала, допомагала, підтримувала словом і ділом. Ти завжди вірила в мене і не давала опустити руки. Хочеться попросити вибачення, якщо іноді засмучувала або ображала тебе. Залишайся завжди такою ж життєрадісною, доброю, ніжною і оптимістичною. Міцного здоров’я тобі, благополуччя, побільше радісних хвилин і довгих років життя. Ти найпрекрасніша матуся на світі, я тебе дуже люблю!

***

З днем народження, люба мамо! Нехай не лякають тебе роки, які спливають. Кращої мами у світі я не знаю! Тож будь завжди молода душею. Нехай здоров’я з кожним роком міцніє, частіше відпочивай. Нехай у твоїх очах палає вогонь. Нехай здійснюються твої мрії. Нехай буде достаток і нехай у всьому тобі допомагає удача.

***

Життя як розмальовка — може бути чорно-білою, а можна взяти фарби і розмалювати її, зробивши яскравою і барвистою! Я хочу, мамуля, щоб завжди під рукою у тебе було багато способів і фарб для розмальовування свого життя у всі кольори веселки! Нехай життя буде як злітна смуга: тільки вгору, тільки вперед, без катастроф і потрясінь! Бажаю тобі досягти всього задуманого! Удачі, везіння та успіху у всіх починаннях! Живи і насолоджуйся кожним днем, радій, веселися і отримуй задоволення! Будь здорова, з днем народження!

Мамочко моя рідненька,

Я завжди пам’ятаю про Вас.

Від тоді, як була ще маленька

І тепер, кожен день, повсякчас…

Пам’ятаю я мамині очі,

Ніжні дотики маминих рук,

Погляд лагідний, ніжний, терплячий…

І любов, що очікує кожен малюк.

Моя мамочко – мила рідненька

Ви прощали непослух любий

Пригортали до свого серденька,

Вчили мудрості і доброти.

Я вклоняюсь Вам мамо низенько

За недоспані ночі, любов і добро.

Ми Вас любим, Ви наша рідненька,

Наше сонечко ясне, що сіє тепло.

З святом світлим вітаємо Вас люба

І даруєм всі квіти землі,

Бо і діти й внучата Вас люблять –

Найдорожча Ви в нас і одна на землі!

***

Мамо моя, люба, наймиліша,

Яке щастя, що ти в мене є!

Твої очі самі найрідніші,

Ти, неначе сонечко моє!

Побажаю я тобі здоров’я,

Радості у серці назавжди.

І живе нехай воно з любов’ю

Тих, кого так ніжно любиш ти!

Ти мене ростила, ти мене плекала,

Ти до мене щастя, мамо, закликала,

Долю гаптувала вмілими руками,

Ти зі мною завжди серцем і думками!

Шлю тобі я, мамо, свій уклін низенький!

Шлю тобі вітання я зі святом, ненько!

Зичу тобі в долі світлих сторінок!

Я тебе цілую, мамо. Твій синок…

***

Мамо, кохана, рідна, з днем народження, мила моя! Я тебе вітаю від душі! Нехай Бог завжди оберігає тебе, нехай береже тебе твій Ангел Хранитель. Будь завжди щаслива. Я гордий бути твоїм сином і дякую тобі за усе, що ти робиш для мене. Знай, що я це ціную. Я люблю тебе! Ти найголовніша, найдорожча людина у моєму житті!

Вітаю матусю свою!

Дуже сильно її я люблю!

Здоров’я міцного хочу їй побажати,

Дарувати посмішки, ніколи не сумувати.

Веселих і щасливих днів,

Чарівних та відданих друзів.

***

Вітаю з днем народження, мамо! Бажаю гарного настрою – жартів, сміху і везіння, не знімай з обличчя посмішку й схопи золоту рибку за хвіст.

***

Любо матусю, вітаю тебе,

Хай завжди с тобою твій ангел буде!

Хай серце ніколи не зає печалі,

А очі назавжди забудуть про втому,

Хай лихо і горе крокують подалі,

Лиш сонце і радість приходять додому!

