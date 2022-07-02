Календар риболова на липень 2022: коли клюватиме найкраще

Липень — улюблений місяць для багатьох рибалок, адже в цю пору випадає можна насолоджуватися улюбленим процесом під теплим сонячним промінням.
Звісно ж, не варто забувати про правила безпеки на водоймах, особливо в спеку.
Аби не отримати сонячний удар під час риболовлі, варто захищати голову.
Особливості риболовлі в липні
Слід зазначити, що риба в липні найкраще ловиться на світанку або ввечері.
На рибалку слід іти й у дощовий день.
До речі, слід звертати увагу й на температуру водойми: чим тепліше озеро, тим солодшим має бути прикорм.
Наприкінці липня з великою ймовірністю можна спіймати окуня, плотву, карася й судака.
Календар риболова на липень 2022
Щоб порадувати себе й близьким вдалим уловом, прислухайся до нашого календаря. Він підкаже, коли найкраще клюватиме бажана рибка.
Найкращий кльов: 4-9, 19-22
Хороший кльов: 3, 10-12, 20-25
Середній кльов: 13, 18, 26, 27
Не клюватиме: 1, 2, 14-17, 28-31
Тепер ти точно готовий іти на липневу риболовлю. Отож, мерщій збирай друзів і вирушай насолоджуватися процесом.Також по темі: Місячний календар на липень 2022 – сприятливі та несприятливі дати Календар стрижок на липень 2022: коли варто стригти волосся Посівний календар садівника і городника на липень 2022
Будь особливо обачними на водоймах, особливо в період бойових дій.
Ходи тільки до безпечних та розмінованих місць і не заходь до водойм, поблизу яких могли бути окупанти.
Такі прості правила дійсно можуть зберегти життя!
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