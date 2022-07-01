Посівний календар садівника і городника на липень 2022

Місячний посівний календар садівника і городника на липень підкаже, коли та що саме варто саджати, а коли краще не працювати на городі.
Літо — улюблена пора для багатьох садівників і городників.
У такі непрості часи робота із землею неабияк допомагає відволікатися від негативних новин і бодай на певний час повертатися до звичного життя.
До того ж самостійно вирощені фрукти й овочі, які тішитимуть працьовитих садівників за кілька місяців, точно не будуть зайвими.
Аби отримати добрий врожай, дотримуйся рекомендацій з цього календаря, який підкаже, у які дні краще саджати певні рослини.
Посівний календар на липень 2022
Сприятливі дні: 4, 6-9, 17-18, 21-22, 26 липня
Несприятливі дні: 3, 13-14, 23, 27-28 липня
4 липня: у цей день варто зайнятися профілактичною обробкою рослин та сапанням бур’янів.
Наведи лад на городі та не забудь зібрати лікарські трави.
6-9 липня: у цей період варто садити моркву, буряк, молоду капусту й редьку.
Порадують врожаєм і броколі, висаджені цими днями.
17-18 липня: чудові дні для висадки квасолі, гороху, огірків, сочевиці й цибулі.
Розпуши землю та обріж усі зайві гілочки на деревах.Також по темі: Місячний календар на липень 2022 – сприятливі та несприятливі дати Календар стрижок на липень 2022: коли варто стригти волосся Вишукано та практично: модне взуття на літо 2022
21-22 липня: а цими днями варто садити кабачки, патисони, селеру, чагарники та дерева.
У цей період також слід підстригти газон та поборотися із садовими шкідниками.
26 липня: підживи землю мінеральними добривами й займайся активним поливом дерев та квітів.
Сміливо обрізати кущики цього дня й збирати врожай.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли садити картоплю у 2022 році, аби вона порадувала врожаєм.
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