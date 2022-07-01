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Посівний календар садівника і городника на липень 2022

Посівний календар садівника і городника на липень 2022

Місячний посівний календар садівника і городника на липень підкаже, коли та що саме варто саджати, а коли краще не працювати на городі.

Літо — улюблена пора для багатьох садівників і городників.

У такі непрості часи робота із землею неабияк допомагає відволікатися від негативних новин і бодай на певний час повертатися до звичного життя.

До того ж самостійно вирощені фрукти й овочі, які тішитимуть працьовитих садівників за кілька місяців, точно не будуть зайвими.

Аби отримати добрий врожай, дотримуйся рекомендацій з цього календаря, який підкаже, у які дні краще саджати певні рослини.

Посівний календар на липень 2022

Сприятливі дні: 4, 6-9, 17-18, 21-22, 26 липня

Несприятливі дні: 3, 13-14, 23, 27-28 липня

посівний календар

4 липня: у цей день варто зайнятися профілактичною обробкою рослин та сапанням бур’янів.

Наведи лад на городі та не забудь зібрати лікарські трави.

6-9 липня: у цей період варто садити моркву, буряк, молоду капусту й редьку.

Порадують врожаєм і броколі, висаджені цими днями.

17-18 липня: чудові дні для висадки квасолі, гороху, огірків, сочевиці й цибулі.

Розпуши землю та обріж усі зайві гілочки на деревах.

Також по темі: Місячний календар на липень 2022 – сприятливі та несприятливі дати Календар стрижок на липень 2022: коли варто стригти волосся Вишукано та практично: модне взуття на літо 2022

21-22 липня: а цими днями варто садити кабачки, патисони, селеру, чагарники та дерева.

У цей період також слід підстригти газон та поборотися із садовими шкідниками.

26 липня: підживи землю мінеральними добривами й займайся активним поливом дерев та квітів.

Сміливо обрізати кущики цього дня й збирати врожай.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли садити картоплю у 2022 році, аби вона порадувала врожаєм.

Фото: Unsplash

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Теги: місячний календар
01.07.2022 07:00



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