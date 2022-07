Місячний календар на липень 2022 – сприятливі та несприятливі дати

Місячний календар на липень 2022 підкаже, коли краще приймати важливі рішення, а коли зупинитися й перепочити від шаленого ритму.

Коли краще розв’язувати проблеми, а коли — утримати від серйозних кроків?

У які дні настрій може змінюватися?

А які дні подарують позитив та радість у такі непрості часи?

Читайте і зберігайте місячний календар на липень 2022, аби отримати відповіді на всі ці запитання.

Сприятливі дні у липні: 7, 11-13, 15, 17, 21-22, 31

Несприятливі дні у липні: 6, 8, 23, 24, 30

У цей день краще приділити увагу стосункам із рідними.

Усі конфлікти будуть вирішуватися дуже легко.

Проведіть час разом із близькими та отримайте заряд позитивної енергії.

Чудовий день для інвестицій.

Сфокусуйтеся на роботі, адже скоро на вас може чекати підвищення.

Не витрачайте забагато сил на незначні справи.

Вдалий день для масштабних покупок та змін у житті.

Якщо ви давно мрієте потішити себе чимось, робіть це саме 12 липня.

Усі витрачені в цей день гроші обов’язково повернуться.

Ідеальний день для прогулянки із другою половинкою.

Сьогодні у вас є шанс налагодити та покращити свої стосунки.

Якщо ваш партнер перебуває далеко, обов’язково поговоріть із ним або нею та зізнайтеся у своїх почуттях.

Вдалий день для рішучих кроків.

Не бійтеся кардинально змінювати життя.

Навіть незначна перестановка речей удома може покращити ваш настрій.

Цього дня слід приділити увагу собі.

Побудьте наодинці із собою та потурбуйтеся про свій стан.

Помедитуйте, займайтеся спортом та зробіть собі день відпочинку.

У цей день слід проявити свою доброту й повагу до оточення.

Усі добрі справи незабаром повернуться до вас.

Не забувайте мріяти та тішити інших чимось приємним у такі непрості часи.

Вдалий день для прогулянки на природі.

Якщо ви втомилися від роботи та хатніх справ, ідіть гуляти до найближчого безпечного парку.

Природа допоможе знайти відповіді на питання, які вас давно турбують.

В останній день липня варто займатися плануванням свого життя.

Випишіть усі свої цілі та плани на окремий аркуш.

Настав час розставити всі свої крапки та почати рухатися до грандіозної мети.

Цього дня вас можуть турбувати негативні емоції та спогади.

Аби позбутися від тягаря минулого, відверто поговоріть із кимось близьким.

Не варто боятися висловлювати свої почуття.

Рішучі кроки в бізнесі цього дня не принесуть прибутків.

Краще відкласти всі важливі справи на більш сприятливий день.

Робочі питання варто вирішувати потім.

У цей період варто утриматися від початку нових стосунків.

Почуття можуть бути оманливими.

Прислухайтеся до свого внутрішнього “я” та не робіть помилок.

Невдалий час для нових починань та змін.

Інтуїція цього дня може підводити, тож краще утриматися від важливих рішень.

Перепочиньте від усіх справ.

У цей день можуть виникати суперечки із родичами, друзями та колегами.

Аби загасити полум’я конфліктів, намагайтеся утримуватися від обговорення серйозних проблем.

Не варто цього дня дискутувати з оточенням.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли садити картоплю у 2022 році, аби вона порадувала врожаєм.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.