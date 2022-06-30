Календар стрижок на липень 2022: коли варто стригти волосся

Місячний календар стрижок на липень 2022 підкаже тобі, коли краще йти до перукарні або стригтися вдома, а коли не слід чіпати волосся.
У теплі й сонячні літні дні так хочеться оновлення та позитиву.
Саме вдала зміна образу може підійняти тобі настрій та полюбити себе ще більше в такі непрості часи.
До того ж майстри також потребують підтримки від клієнтів, тож точно не буде зайвою.
Якщо ти перебуваєш у безпечному регіоні, сміливо записуйся до салону або барбершопу в липі.
А щоб знати, коли саме варто змінити зачіску, читай та зберігай астрологічний прогноз.
Сприятливі дні для стрижки у липні 2022
7, 11-13, 15, 17, 21-22, 31.
*картинка*
Детальний календар стрижок на липень 2022
7 липня: стрижка волосся цього дня надасть тобі енергії та життєвих сил, а також підкреслить твою унікальність. Якщо ти давно мрієш про оновлення, записуйся до перукаря без вагань.
11-13 липня: один із найсприятливіших періодів для стрижки в липні. Маніпуляції із волоссям у ці дні зроблять твої локони здоровими та змусять їх сяяти ще довгий час.
15 липня: чудовий день для стрижки або оригінального фарбування. Зміна образу цього дня надасть твоєму волоссю густоти та зміцнить його.Також по темі: Стрес і дефіцит речовин. Топ-5 причин, чому випадає волосся Міцні й здорові локони: як правильно мити голову, аби волосся було блискучим Як обрати фен для волосся: корисні поради
17 липня: маніпуляції з волоссям цього дня прискорять змусять твоє волосся рости із шаленою швидкістю. Зачіска, зроблена 17 липня неодмінно привертатиме увагу оточення й принесе тобі багато компліментів.
21-22 липня: зміна образу в ці дні надасть тобі впевненості в собі та позбавить від посічених кінчиків ще надовго.
31 липня: зміна кольору волосся в останній день липня неодмінно покращить стан твоїх локонів та прискорить їх зростання. Не варто відмовлятися й від оригінальної стрижки, яке може привернути в життя успіх та удачу.
Несприятливі дні для стрижки у липні 2022
6, 8, 23, 24, 30
Маніпуляції з волоссям у ці дні точно не принесуть тобі бажаного ефекту.
Локони після стрижки або фарбування можуть стати ламкими й неслухняними, а також втратити свою густоту.
Усі інші дні липня, не позначені в календарі сприятливих та несприятливих дат, нейтральні.
Отже, стрижка в такі дні волоссю не нашкодить, однак і користі не принесе.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим помити волосся, якщо немає шампуню.
Фото: Unsplash