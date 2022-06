Для щасливих молодят. Весільні привітання у віршах, прозі та листівках

Як привітати молодят з одруженням?

Ніщо не спроможне зупинити кохання — навіть війна.

Тож попри всі негаразди —весільний сезон 2022 розпочався.

Поспішай привітати знайомих молодят із цим важливим та особливим днем.

Оригінальні та приємні слова Ранок у Великому Місті бере на себе.

Ми з днем весілля вас вітаєм,

Всього найкращого бажаєм:

Щоб в злагоді щасті жили,

Щоб одне одного любили,

Щоб були щедрі і багаті,

Дитячий сміх лунав у хаті.

Щоб весело вам вдвох жилося,

Щоби добро у вас велося!

***

На весільнім рушнику

Стоїте ви нині,

Ще сьогодні вільні ви –

Завтра вже – родина.

Хай міцна буде сім’я,

Хай цвіте кохання,

Тільки пісня солов’я

Хай вас будить зрання.

***

Сердечно вітаємо вас, молодята,

З щасливим шлюбом, веселим святом;

Щоб вам довіку в добрі купатись,

Кохати вірно, не розлучатись.

Щоб вечорами не сумували,

В нових колисках дітей гойдали,

Щоб вас втішали сини і дочки

І в хорі лунали їх голосочки.

Щоб горе й невдачі вас обминали,

А друзі та рідні не забували;

Щоб із завзяттям ви все робили,

Жили сто років і не старіли.

Щоб вами пишалась велика родина,

Життя ваше спільне цвіло, як калина,

Щоб все, що бажаєте, в хаті ви мали,

На золотому весіллі гуляли!

***

День єдиний у житті

Лиш такий буває,

Вас із створенням сім’ї

Наш народ вітає,

Як у небі голуби

Наші наречені,

Вам з роси, і вам з води

Побажаєм нині.

***

Щастя вам бажаєм, молодята,

І кохання — цілий океан,

Щоб добра нажили ви багато

Та по дітях виконали план.

Щоб своє гніздечко будували

І любились, наче голуби,

Щоб подружні ваші дні минали

Без печалі, смутку та журби.

Любі молодята, нехай доля буде до вас прихильною. Залишайтеся завжди щасливими, улюбленими і бажаними. Хай добрий ангел оберігає ваше сімейне гніздечко від усіх бід та невдач і лебедина вірність вічно буде з вами.

***

Справжня любов – це безмежний океан, у якому приємно тонути; це вогонь пристрасті, який зігріває, не обпалюючи; це дороге марочне вино, яке з року в рік стає більш солодким і міцним. Збережіть це почуття на все життя, адже немає більшої цінності в нашому світі, ніж щира, чиста і взаємна любов. Гірко!

***

Наші любі, з весіллям вас! Пам’ятайте, що якщо у людини поранена одна нога – вона шкутильгає, якщо дві ноги – вона взагалі не може ходити. А якщо ноги зачіпаються одна за одну – вона шпортається. Тому бажаємо вам завжди жити дружно, в злагоді та любові, а головне – берегти один одного. Нехай ваше сімейне вогнище невпинно горить, а ви не забувайте підкидати в нього дрова!

***

Молодята, сьогодні у вашому житті відбувся великий переворот. Нехай він принесе вам лише щастя, море позитивних емоцій, чудових, незабутніх моментів. Бажаємо, щоб кожна мить була наповнена почуттями, а в домі щоб панував сімейний затишок і дзвінкий дитячий сміх!

***

Дорогі молоді. від усього серця вітаю Вас зі вступом у законний шлюб та створенням сім’ї! Дружба і кохання – два найпрекрасніші почуття. Нехай вони будуть такими ж міцними й тривалими, як і Ваше життя. Живіть у любові, щастя і радості, нехай у Вас будуть здорові і життєрадісні діти. В добрий час, дорогі! Гірко!

У день вашого весілля, дорогі молодята, хочу побажати вам довгого і щасливого подружнього життя. Нехай завжди, коли ви разом, вам буде солодко, і тільки сьогодні – ГІРКО!

***

З весіллям вас, дорогі молодята! Нехай медовий місяць розтягнеться на все життя.

***

Зі святом, молодята! Хочеться побажати не тільки довгих сімейних років життя, але й вміння побудувати той корабель, який зможе витримати протягом них, будь-шторм.

***

Новоспечені молодята! Бажаю вам менше лаятися і більше цілуватися. Міцної вам любові, великого достатку та, звісно, діточок як зірочок!

***

З весіллям вас, щасливі молодята! Сьогодні ваші очі сяють коханням, тож будьте такими закоханими одне в одного протягом усього життя!

***

***

