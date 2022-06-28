Магнітні бурі у липні 2022 – календар небезпечних дат

Липень 2022 року стане відносно неспокійним періодом для українців.

Цього місяця доведеться пережити три магнітні бурі.

Саме в ці дні метеочутливі люди почуватимуть себе погано через потужні магнітні коливання.

У які саме дати варто чекати на магнітні бурі та як покращити самопочуття під час непростих періодів?

Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у липні 2022.

Магнітні бурі у липні 2022

7 липня — середня буря

15 липня — сильна буря

29 липня — середня буря

Як магнітні бурі впливають на наше самопочуття?

У період магнітних бур метеозалежні люди часто можуть відчувати

мігрень та сильний головний біль

запаморочення й нудоту

перепади настрою

надмірну слабкість та сонливість

проблеми з концентрацією

підвищений тиск

тахікардію

Як зменшити ризики для свого здоров’я?

Звертайте увагу на водний баланс: пити потрібно якомога більше чистої води протягом дня.

Не вживайте каву та алкоголь під час магнітних бур.

Дуже обережно сідайте за кермо, адже в період магнітних бур концентрація зменшується.

Не їжте солодощів, а також відмовтеся від гострої та солоної їжі.

Аби знизити тривожність та паніку, приймайте природні заспокійливі та пийте трав’яні чаї.

Завжди перебувайте там, де є доступ до свіжого повітря.

Якомога частіше гуляйте на вулиці, однак робіть це тільки в безпечний час, коли немає комендантської години або повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як знизити тиск в домашніх умовах.

Фото: Рexels

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