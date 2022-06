5 порад, які допоможуть пережити спеку

Найкращі поради та лайфхаки, як пережити літню спеку.

Багато українців погодяться, що травень був холодним та дощовим. Проте у червні до нас прийшла справжня літня спека.

І як же ми зараз мріємо хоча б про якусь прохолоду!

Ранок у Великому Місті розповість тобі, як можна впоратись із спекою. Більшість порад перевірені особисто!

Не можна у літню спеку забувати про те, що ти носиш! У таку пору варто відмовитись від синтетичних матеріалів, адже вони можуть посприяти тому, що ти отримаєш тепловий удар.

А легкі та натуральні тканини, навпаки, допоможуть запобігти цьому.

Окрім того, якщо ти часто перебуваєш під прямими сонячними променями, то не забувай, що одяг має бути ще й закритим та носи головний убір.

Це дозволить тобі забути не тільки про тепловий удар, але й про сонячні опіки.

Здавалося б, дивина – пити гарячий чай у спеку. Проте це справді дієво! Теплий чай підвищить температуру тіла – і спека не відчуватиметься так сильно.

Окрім того, у таку погоду ти можеш пити і холодний несолодкий чай та звичайну негазовану воду.

Чому саме їх? Газовані та солодкі напої погано втамовують спрагу, а тому у спеку від них варто відмовитись.

Ця порада буде надзвичайно корисною. Тональні креми, пудри та інша косметика у спеку буде зайвою.

Адже потовиділення у цю пору трохи інтенсивніше, а косметика не лише може від цього «попливти», але й позабивати пори.

Використання таких засобів варто звести до мінімуму.

Та й потовиділення у цей час теж не варто сильно боятись – це природня реакція організму, яка допомагає нам охолодити самих себе.

Його можна приймати як зранку, так і ввечері. Це не лише бадьорить, але і охолоджує наше тіло.

Що стосується купання у водоймах, то тут потрібно бути обережним.

Наприклад, у Києві таку перевірку проводять кожного року. Деякі пляжі навіть відзначають міжнародними рекомендаціями.

Також варто пам’ятати, що після купання у природних водоймах потрібно приймати додаткові водні процедури вдома, бо на нашому тілі залишається не тільки пісок, а і шкідливі бактерії.

Влітку наш організм не потребує багато їжі. Тому у цей період можна відмовитись від смажених, жирних та важких для шлунку страв.

Краще надати перевагу супам та легким салатам.

Окрім того, можна порадувати себе смачненьким морозивом, що теж допомагає на короткий час пережити спеку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати сонцезахисні окуляри.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.