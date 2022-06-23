Солодка черешня: корисні властивості ягоди

Які корисні властивості має черешня? Зараз якраз активно почали продавати ці ягоди, хоч поки ще дуже й дуже недешево. Якщо ти ще вагаєшся, чи варто піддаватися спокусі, тоді читай нижче.
Корисні властивості черешні
Сезон черешні: коли купувати?
Черешня – найсолодша зі всіх червоних ягід, вона надасть тобі енергії і збагатить організм вітамінами. Сезон черешні наступає з кінця травня і триває по липень.
Тому зараз спокійно можеш її купувати. Але обов’язково перевіряй, щоб не підсунули гнилий продукт.Також по темі: Як вибрати смачну черешню: корисні поради та секрети Як обрати смачну полуницю: поради та лайфхаки Корисні властивості арахісу: чому його варто додати до свого раціону
Корисні властивості черешні
- Черешня зміцнює імунітет.
- Містить велику кількість заліза, яке допомагає побороти анемію.
- Містить вітамін С, який дозволяє чинити опір застудам.
- Багата на вітамін В та каротин.
- Збільшує стресостійкість, адже діє як заспокійливий засіб.
- Черешню добре їсти тим, у кого хворі нирки.
- Черешня допомагає схуднути, але це не означає, що тепер тобі треба робити черешневу дієту 🙂 Просто скористайся моментом та смакуй черешнею в сезон.
А ще з черешні можна робити маску для обличчя та рук.
Для цього тобі треба просто змастити м’якоттю частини тіла, залишити на 15-20 хвилин і змити теплою водою.
Така маска добре очищає та зволожує шкіру.
Однак попри безліч корисних властивостей, черешня має й свої мінуси, тобто протипоказання. На жаль, черешню не можна їсти тим, у кого цукровий діабет або гастрит із підвищеною кислотністю шлунку.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, про корисні властивості полуниці.
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