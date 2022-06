Солодка черешня: корисні властивості ягоди

Які корисні властивості має черешня? Зараз якраз активно почали продавати ці ягоди, хоч поки ще дуже й дуже недешево. Якщо ти ще вагаєшся, чи варто піддаватися спокусі, тоді читай нижче.

Черешня – найсолодша зі всіх червоних ягід, вона надасть тобі енергії і збагатить організм вітамінами. Сезон черешні наступає з кінця травня і триває по липень.

Тому зараз спокійно можеш її купувати. Але обов’язково перевіряй, щоб не підсунули гнилий продукт.

А ще з черешні можна робити маску для обличчя та рук.

Для цього тобі треба просто змастити м’якоттю частини тіла, залишити на 15-20 хвилин і змити теплою водою.

Така маска добре очищає та зволожує шкіру.

Однак попри безліч корисних властивостей, черешня має й свої мінуси, тобто протипоказання. На жаль, черешню не можна їсти тим, у кого цукровий діабет або гастрит із підвищеною кислотністю шлунку.

Фото: Pexels

