Колекціонер вітамінів. Корисні властивості шпинату

Чому варто їсти шпинат.

Продукт, який збагатить вітамінами, допоможе при схудненні та порадує приємним смаком.

Усі ці ідеальні компоненти поєднав у собі шпинат.

Чому цю зелень варто додати до раціону?

Як саме вона впливає на організм?

Шпинат містить вітаміни А, С, К1, Е, В6, В9. У його складі є залізо, кальцій, магній.

Цей вид зелені багатий на фолієву кислоту, яка надзвичайно важлива для вагітних жінок.

Також вона забезпечує нормальне функціонування та ріст клітин.

Ще один великий плюс шпинату — його низькокалорійність.

Поживна цінність продукту становить 22 калорії на 100 грамів.

Окислювальний стрес — це процес пошкодження і загибелі клітин тіла людини в результаті окислення.

Шпинат містить антиоксиданти, які борються з окислювальним стресом і допомагають зменшити шкоду, яку він завдає.

Це запобігає старінню та розвитку діабету й раку.

Шпинат багатий на зеаксантин та лютеїн.

Це каротиноїди, які відповідальні за колір деяких овочів.

Також вони містяться в очах людини і захищають їх від шкоди сонячного світла.

Споживання шпинату допоможе уникнути дегенерації жовтої плями та катаракти.

Шпинат містить компоненти, які можуть уповільнити ріст ракових клітин.

Вживання цього виду зелені може допомогти запобігти раку молочної залози, раку простати.

До того ж шпинат містить велику кількість антиоксидантів, які також можуть боротися з цієї хворобою.

Шпинат містить велику кількість нітратів, які допомагають регулювати рівень артеріального тиску.

Також вони зменшують ризик серцево-судинних захворювань.

Дослідження показують, що шпинат зміцнює здоров’я серця.

Однак обережними із цією зеленню слід бути тим, хто страждає від згущення крові та каменів у нирках.

