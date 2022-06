Ефектні та прості в догляді. Модні стрижки на літо 2022

Модні жіночі стрижки на літо 2022 – ефектні та невимушені. А головне – прості в догляді й майже не потребують укладки.

То які зачіски вже підкорили модні подіуми і активно захоплюють вулиці великих міст?

Деталі та фото – у матеріалі.

Ретро-стрижка під назвою гаврош – це ідеальний варіант для жінок, які хочуть підкреслити свою індивідуальність.

Виглядає вона сміливо і зухвало, тож неодмінно привертатиме увагу.

Якщо ти не готова до постійних поглядів, вибери іншу стрижку. А от якщо ти не проти відчути себе зіркою – гаврош це те, що треба.

Така зачіска легко вкладається – достатньо просто скуйовдити вологе волосся та дати йому висохнути самостійно.

Втім, зауваж: ця стрижка потребує регулярного оновлення, тож салон краси доведеться відвідувати частіше.

Стрижка піксі відома вже багато десятиліть. І ось вона знову на піку популярності.

Її особливість у тому, що на маківці волосся довше, ніж на потилиці та скронях. Це візуально омолоджує та робить образ по-весняному пустотливим.

Колись ця зачіска стала популярною завдяки Одрі Хепберн, яка підстриглася задля зйомок в одному зі своїх фільмів.

Піксі полюбилася жінкам, що вмить стала модною.

Каре – одна з головних стрижок останніх сезонів. І вона продовжує міцно тримати позиції на модному Олімпі і цього літа.

Це стрижка до пліч із чіткими геометричними лініями – жодних «рванок», філіровок і каскадів.

Класичне каре обов’язково передбачає наявність чубчика. Але сьогодні все частіше модниці залишають лоб відкритим.

Вибираючи каре, ти точно не прогадаєш, адже ця стрижка не лише стильна, але й максимально універсальна.

Стрижка паж упевнено підкорює серця жінок своїм французьким шармом.

Її основні особливості:

Стрижка паж стане справжньою знахідкою для власниць тонкого волосся, якому не вистачає пишності.

У 2022 році в моді – асиметричні стрижки.

Вони можуть скорегувати обличчя, приховавши проблемні зони та підкресливши переваги зовнішності.

Такі зачіски ідеально підійде жінкам, які не хочуть бути, як всі.

Асиметричні стрижки виглядають сміливо та екстравагантно, але коли ще експериментувати, як не влітку?

Фото: Unsplash

