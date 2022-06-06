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ICTV Ранок 06.06.2022 11:21
06.06.2022 11:21
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Солодка черешня: корисні властивості ягоди

Солодка черешня: корисні властивості ягоди

Які корисні властивості має черешня? Зараз якраз активно почали продавати ці ягоди, хоч поки ще дуже й дуже недешево. Якщо ти ще вагаєшся, чи варто піддаватися спокусі, тоді читай нижче.

Корисні властивості черешні

Сезон черешні: коли купувати?

Черешня – найсолодша зі всіх червоних ягід, вона надасть тобі енергії і збагатить організм вітамінами. Сезон черешні наступає з кінця травня і триває по липень.

Тому зараз спокійно можеш її купувати. Але обов’язково перевіряй, щоб не підсунули гнилий продукт.

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Корисні властивості черешні

  • Черешня зміцнює імунітет.
  • Містить велику кількість заліза, яке допомагає побороти анемію.
  • Містить вітамін С, який дозволяє чинити опір застудам.
  • Багата на вітамін В та каротин.
  • Збільшує стресостійкість, адже діє як заспокійливий засіб.
  • Черешню добре їсти тим, у кого хворі нирки.
  • Черешня допомагає схуднути, але це не означає, що тепер тобі треба робити черешневу дієту 🙂 Просто скористайся моментом та смакуй черешнею в сезон.

А ще з черешні можна робити маску для обличчя та рук.

Для цього тобі треба просто змастити м’якоттю частини тіла, залишити на 15-20 хвилин і змити теплою водою.

Така маска добре очищає та зволожує шкіру.

Однак попри безліч корисних властивостей, черешня має й свої мінуси, тобто протипоказання. На жаль, черешню не можна їсти тим, у кого цукровий діабет або гастрит із підвищеною кислотністю шлунку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про корисні властивості полуниці.

Фото: Pexels

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Теги: Здоров'я, корисні поради
06.06.2022 11:21



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