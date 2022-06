Звільняємося від давнього тягаря: 12 вправ, що допоможуть подолати психологічну травму

Як подолати психологічні травми за допомогою простих вправ?

В умовах повномасштабної війни психіка багатьох українців неабияк постраждала.

Чимало громадян стали свідками жахливих вбивств, людських страждань та болю.

Мільйонам людей довелося покинути рідні домівки на невизначений термін та тікати в невідомість.

У такі непрості часи особливо важливо приділяти увагу своєму моральному стану, аби не закопувати себе в яму негативу з кожним днем.

Усі свої проблеми потрібно пропрацьовувати, щоб вони не ставали тяжким тягарем на десятиліття.

Психолог-консультант Анна Стасюк на основі книги Пітера Левіна «Healing trauma» розповіла про 12 способів, які допоможуть подолати психологічні травми.

Аби відчути безпеку та спокій, потрібно відчути своє тіло.

Варто звернути увагу на вправи, що допоможуть окреслити кордони між вашими емоціями та фізичними почуттями.

Спробуйте прийняти контрастний душ, який допоможе усвідомити тілесні межі.

В умовах шаленого стресу та паніки може виникати почуття, ніби земля йде з-під ніг.

У такому випадку потрібно відчути ґрунт під ногами.

Станьте на тверду поверхню та пальцями ніг відчуйте підлогу під собою.

Кожна людина має дві групи ресурсів: внутрішні й зовнішні.

До зовнішніх можна віднести природу, друзів, родину, музику, танці, заняття спортом тощо.

А от внутрішні ресурси — це інтелект, таланти, мудрість, здорова нервова система, рухливість, сила.

Варто чітко визначити свої внутрішні та зовнішні джерела енергії та активно використовувати їх для відновлення балансу.

Спробуйте усвідомити свої почуття за допомогою психосоматики.

Наприклад, коли ви відчуваєте тривожність та занепокоєння, поставте собі запитання: “Звідки я знаю, що мене щось зараз турбує?”,

Визначайте, через що саме ви відчуваєте занепокоєння та відстежуйте емоції у своєму тілі.

Коли вас атакують негативні думки, подумки промовляйте: “Це лише думки. А що я дійсно зараз відчуваю? Які процеси відбуваються в моєму тілі?”.

Завдяки такій практиці можуть виникати візуальні, акустичні, смакові, нюхові та соматичні образи.

Не забувайте питати себе й про те, що ви помічаєте у своєму організмі, коли виникають ці образи.

Людям, що пережили психологічну травму, слід навчитися підкорятися власному ритму «звільнення — закріпачення».

Коли вас щось турбує, спробуйте сконцентруватися на певній ділянці тіла.

Після цього емоція буде потроху розвіюватися, а вам потрібно відстежувати цей момент.

З часом ви зможете навчитися контролювати свої емоції та керувати ними, а також звільнятися від негативу.

Не варто забувати про те, що агресія — наша природна вроджена властивість.

Вона потрібна нам, аби захищатися від загроз.

Якщо ви відчуваєте підвищену агресію дуже часто, це може свідчити про наявність психологічної травми.

Подумки запитайте себе: “Де саме в тілі я відчуваю агресію? Які думки у мене виникають, коли я злий (зла) на когось”.

Втеча від травми також притаманна людській психіці.

Усвідомлення того, що втеча — єдиний спосіб позбутися травми, звільнить від відчуття страху.

Організм у такому випадку буде налаштованим на конкретну мету.

У багатьох людей безсилля виникає через незавершену реакцію на небезпечну ситуацію.

Річ у тому, що наш мозок потребує завершення всіх “операцій” пам’яті, аби звільнити місце для нових позитивних емоцій.

Отож, як би складно не було необхідно повністю пройти важкий шлях у своїй голові та пережити всі негативні емоції наново, аби зібрати всі часові пазли й нарешті відпустити ситуацію.

Коли дві поширені реакції (страх і заціпеніння) зіштовхнуться, потрібно всіма силами намагатися виділити страх.

Таким чином, емоція заціпеніння зникне сама собою, а поведінка стане активною.

Аби остаточно повернути відчуття рівноваги, проговорюйте щонайменше тричі таку афірмацію: «Я вдома. Нарешті я вдома».

Аби подолати травму, варто переходити із внутрішнього світу в зовнішнє середовище.

Допомогти якомога швидше повернутися в соціум може така вправа:

Природний інтерес до навколишнього світу — позитивний знак, який свідчить про те, що травма починає зникати.

Після того, як вам вдасться подолати травму, ви можете відчути потребу в додаткових засобах.

Вони допоможуть остаточно повернутися до соціального життя та усвідомити свою присутність “тут і зараз”.

Не забувайте відстежувати свій прогрес та приділяти увагу кожній своїй емоції.

