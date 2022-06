Українські воєнні меми: добірка актуальних жартів про російське вторгнення

Добірка актуальних мемів про повномасштабну війну в Україні.

Уже понад три місяці на території майже всієї України тривають бойові дії.

І попри непрості часи наш народ знаходить у собі сили сміятися з ворогів та підіймати бойовий дух.

Гумор — це найкращі ліки проти паніки та зневіри.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку актуальних мемів про війну, які неодмінно розвеселять тебе.

