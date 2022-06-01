Трендові сукні на літо 2022: мода на патріотизм і натуральність

Трендові сукні на літо 2022: які моделі зараз у моді.
Сукня — центральна річ у літньому гардеробі 2022. Як, власне, і щороку.
Адже вдало підібрана модель дозволяє виглядати ефектно й витончено виглядати та водночас комфортно почуватися.
Але які фасони суконь актуальні цього літа? Ранок у Великому Місті зібрав трендові варіанти, серед яких ти точно обереш собі щось до душі.
Модні сукні на літо 2022
Відкрита спина
Романтичні та сміливі сукні з відкритою спиною – маст-хев літа 2022.
Вони почали набувати популярності ще минулого року, тож якщо в тебе вже є така у шафі – сміливо витягай.
Для офісу така сукня – не найкращий вибір, а от для побачень, особливих подій або просто для прогулянки спекотним літнім днем – це саме те, що треба.
В’язана сукня
В’язана сукня не обов’язково має бути теплою.
Влітку 2022 на піку популярності хенд-мейд-варіанти з легких тканин – у такому буде комфорно навіть у спеку.
Носи такі сукні на пляж або у місті. Поєднуй їх із солом’яними аксесуарами та взуттям на пласкій підошві.
Сукня-вишиванка
Українські вишиті сукні – сучасний світовий тренд.
Сьогодні їх носять як українки на вулицях своїх міст і сіл, так і голлівудські зірки – на Червоних доріжках та просто так, щодня.
Вишиванка актуальна завжди – з давніх-давен і аж дотепер. Тож якщо хочеш мати в гардеробі сукню, яка ніколи не вийде з моди – то це саме вона.
На щастя, зараз у магазинах та в інтернеті є великий вибір суконь вишиванок на будь-який смак і гаманець.
А ще це патріотично і просто дуже-дуже красиво.
Екстремальне міні
Якщо тренд на сукні-міді – не для тебе, то маємо хорошу новину: на модний Олімп знов повертається екстремальне міні.
Чудовим вибором стануть як короткі сукні, що щільно облягають фігуру, так і моделі-кльош.
Якщо вибереш такий фасон – приготуйся ловити на собі захоплені погляди усіх навколо.
Шкіряна сукня
Сукні з натуральної або еко-шкіри особливо популярні у літньому сезоні 2022.
Таке вбрання можна вдягнути як на прогулянку, так і в офіс.
А також за лічені хвилини перетворити денне вбрання на вечірнє: достатньо додати взуття на підборах та кілька ефектних аксесуарів.
Модні кольори суконь на літо 2022
Цього літа у фешн-індустрії панує мода на натуральність.
Тож і трендові кольори суконь будуть нагадувати про красу природи:
- Сонячно-жовтий
- Небесно-блакитний
- Соковитий зелений
- Спокійні коричневий, димчасто-сірий та бежевий
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди на літо 2022.
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