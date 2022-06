Календар стрижок на червень 2022: коли варто змінювати зачіску

Місячний календар стрижок на червень 2022 підкаже тобі, коли варто йти до перукарні або стригтися вдома, а коли краще не чіпати волосся.

У перший місяць літа так хочеться оновлення та чогось яскравого.

Вдала зміна образу може додати родзинку у твій повсякденний образ.

Навіть у такі непрості для країни часи, не варто забувати про свою красу.

Похід до перукарні під час бойових дій не тільки підніме тобі настрій, а й допоможе нашій економіці.

Отож, якщо ти перебуваєш у безпечному регіоні, сміливо прямуй до перукарні в червні.

А щоб знати, коли саме варто змінити зачіску, читай та зберігай астрологічний прогноз.

3-5 червня: стрижка волосся в ці дні зміцнить твої локони, а також подарує позитивну енергію. Якщо ти давно мрієш пофарбуватися або неординарну стрижку, прямуй здійснювати своє бажання в перукарню саме в цей період.

8 червня: сприятливий день для стрижки в салоні. Не бійся прибрати всі зайві кінчики: твоє волосся неодмінно ще довго тішитиме своїм блиском.

16 червня: чудовий день для стрижки або оригінального фарбування. Зміна образу цього дня принесе тобі удачу, а також надасть твоїм локонам сили та краси.

17 червня: маніпуляції з волоссям цього дня прискорять зростання твоїх локонів, а також нададуть тобі впевненості в собі.

23 червня: зміна образу в цей день допоможе тобі привернути до себе добрі новини та вдачу, а також зробить твоє волосся сильним та здоровим. Увага оточення неодмінно буде прикутою до тебе.

26 червня: твої локони здивують тебе своїм сяянням та густотою після походу до перукарні цього дня. Зміна кольору волосся також піде тобі на користь.

Зміна зачіски в ці дні точно не принесе тобі бажаного ефекту.

Локони після маніпуляцій можуть стати ламкими та втратити свою густоту, тож відклади похід до салону або барбершопу на більш сприятливі дні.

Усі інші дні червня, не позначені в календарі сприятливих та несприятливих дат, нейтральні.

Відтак, шкоди волоссю вони не принесуть, однак особливої користі від стрижки або доглядових процедур в цей період теж не буде.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим помити волосся, якщо немає шампуню.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.