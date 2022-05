Інтервальне голодування: плюси і мінуси модного методу схуднення

Переваги та недоліки інтервального голодування.

Останнім часом про цю диво-дієту говорять усі.

Ще б пак! Можна їсти усе і ні в чому себе не обмежувати, просто дотримуючись якогось там інтервалу.

Ну, звучить надто привабливо, щоб не спробувати.

Проте чи насправді воно таке дивовижне, як його описують?

Ранок у Великому Місті поглянув на інтервальне голодування зі всіх можливих ракурсів, аби розповісти тобі всю правду про цю систему харчування.

Ти дізнаєшся про плюси і мінуси інтервального голодування, чи можна його називати дієтою і чи варте воно твоїх зусиль.

Перед тим, як роздумувати над ефективністю нашумілого способу схуднення, розповімо про нього більше. Деякі науковці переконані:

Є різні види голодування. Деякі можуть тривати 24 чи навіть 36 годин!

Але харчування за схемою 16/8, коли перерва між вечерею та сніданком становить щонайменше 16 годин, є одним із найбільш популярних видів фастінгу.

На ньому і зупинимось. Врешті-решт, ми тут не для екстриму зібрались.

Головна ідея інтервального голодування у тому, щоби у перерві між прийомами їжі надати рівням інсуліну в організму достатньо часу на зниження.

Так наші жирові клітини вивільнятимуть збережений цукор і ми будемо худнути.

Якщо б інтервальне голодування не було дієвим, про нього так багато не говорили б.

Лікар-дієтолог Юлія Поворознюк розповіла нам, що воно й справді довело свою ефективність не лише у дослідженнях, але й на практиці.

Навіть для тих, хто не практикує голодування, пані Юлія радить:

В основному всі говорять про інтервальне голодування як про чудодійний метод схуднення.

Але практикувати його можна не лише для зниження маси тіла, а й для поліпшення стану здоров’я.

Ось деякі з лікувальних властивостей фастингу:

Усі, хто хоч раз пробував інтервальне голодування, знає, про що піде мова.

Ота харчова пауза, про яку казала лікар-дієтолог, не лише допоможе схуднути, а й подарує почуття неабиякої легкості та покращить настрій.

Можливо, не відразу, але більшість від цього точно кайфуватиме.

Ось і застереження для худих людей, які просто хочуть поексперементувати з інтервальним голодуванням.

Деякі дослідження довели, що спалює воно не лише жир, а й м’язову масу.

Тож, якщо ти не волієш худнути, будь обережний.

Під час тривалих перерв між їжею може бути застій жовчі.

Ми завжди наголошуємо, що перед тим, як змінювати свій тип харчування чи вдаватись до якоїсь дієти, варто проконсультуватись із лікарем.

У випадку з інтервальним голодуванням це особливо важливо, адже протипоказань у нього чимало:

Утримуватися від їжі не варто дітям, підліткам, вагітним, а також тим, хто відновлюється після важких захворювань.

Не варто сприймати інтервальне голодування як панацею — все дуже індивідуально!

Воно годиться не для всіх.

Ти маєш зважати на свій спосіб життя і те, як реагує твоє тіло.

Врешті-решт, вирішувати, чи варте воно своїх зусиль, лише тобі.

Але перед тим, як що-небудь там вирішувати, забіжи на консультацію до лікаря.

І не забувай слухати власне тіло — воно знає краще за нас…

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як схуднути до літа без шкоди для здоров’я.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.