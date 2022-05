Вознесіння Господнє: дата, значення і традиції свята

Вознесіння Господнє – одне з найважливіших християнських свят. Його відзначають 40-й день після Великодня. Цьогоріч у православних та греко-католиків воно припадає на 2 червня, а у римо-католиків раніше – на 26 травня.

Упродовж 40 днів після воскресіння Ісус Христос багато спілкувався з учнями, розповідав про Царство Боже і готував до важливої місії – поширення християнства по всій планеті.

У день вознесіння Ісус зібрав апостолів на Оливковій горі, благословив їх і дав останні настанови. А потім підняв руки і піднявся на небо.

Головне значення свята в тому, що Христос не помер, а вознісся на небеса у плоті.

На Вознесіння завершується 40-денне святкування Великодня. Люди перестають використовувати вітання “Христос Воскрес!”.

У цей день прийнято молитися про благополуччя і здоров’я родини. Вважається, що перед тим, як піднятися на небеса, Ісусу вислухає прохання та виконає їх.

Прийнято просити вибачення у всіх, кого образили.

Нагадаємо, раніше ми розповілали, коли Трійця 2022.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.