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ICTV Ранок 30.05.2022 12:45
30.05.2022 12:45
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Вознесіння Господнє: дата, значення і традиції свята

Вознесіння Господнє: дата, значення і традиції свята

Вознесіння Господнє – одне з найважливіших християнських свят. Його відзначають 40-й день після Великодня. Цьогоріч у православних та греко-католиків воно припадає на 2 червня, а у римо-католиків раніше – на 26 травня.

Значення свята Вознесіння

Упродовж 40 днів після воскресіння Ісус Христос багато спілкувався з учнями, розповідав про Царство Боже і готував до важливої місії – поширення християнства по всій планеті.

У день вознесіння Ісус зібрав апостолів на Оливковій горі, благословив їх і дав останні настанови. А потім підняв руки і піднявся на небо.

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Головне значення свята в тому, що Христос не помер, а вознісся на небеса у плоті.

Вознесіння – традиції свята

На Вознесіння завершується 40-денне святкування Великодня. Люди перестають використовувати вітання “Христос Воскрес!”.

У цей день прийнято молитися про благополуччя і здоров’я родини. Вважається, що перед тим, як піднятися на небеса, Ісусу вислухає прохання та виконає їх.

Прийнято просити вибачення у всіх, кого образили.

Що не можна робити на Вознесіння

  • Займатися важкою домашньою роботою: шити, вишивати, прати, будувати тощо.
  • Виносити щось із дому, викидати сміття.
  • Стригтися
  • Лаятися, ображати когось
  • Просити Бога про матеріальне збагачення.

Нагадаємо, раніше ми розповілали, коли Трійця 2022.

Фото: Pixabay

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Теги: Вознесіння
30.05.2022 12:45



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