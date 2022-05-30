Посівний календар садівника і городника на червень 2022

Місячний посівний календар садівника і городника на червень підкаже, коли та що саме варто саджати, а коли краще відмовитися від праці на городі.
Навіть в умовах бойових дій люди продовжують саджати рослини.
І не дарма, адже город для багатьох став справжнім порятунком.
Робота із землею неабияк допомагає відволіктися від негативних новин, а власноруч вирощені фрукти й овочі обов’язково потішать працьовитих садівників за кілька місяців.
Аби отримати добрий врожай, дотримуйся рекомендацій з цього календаря, який підкаже, у які дні краще саджати певні рослини.
Посівний календар на червень 2022
Сприятливі дні: 1-3, 10-12, 15-16, 19, 24, 30 червня
Несприятливі дні: 4, 5, 14, 18, 21, 22, 29 червня
1-3 червня: У ці дні варто почати активно висаджувати овочеві культури (буряк, капусту, моркву і т.д.), а також капусту й баклажани.
Потішать врожаєм і часник та хрін, висаджені в цей період.
10-12 червня: Ідеальні дні для того, щоб висаджувати однорічні квіти з кучерявими стеблами.
Вже за кілька місяців ваш сад вражатиме всіх своєю красою.
15-16 червня: Варто почати садити бобові, а також моркву, буряк і редиску.
Не забудь використати мінеральні добрива для рослин у ці дні.Також по темі: Місячний календар на червень 2022 – сприятливі та несприятливі дати Календар стрижок на червень 2022: коли варто змінювати зачіску Магнітні бурі у червні 2022 – календар небезпечних дат
19 червня: Гарний день для садових робіт.
Наведи лад на городі, розпуши землю та обріж усі зайві гілочки на деревах.
24 червня: Сьогодні варто зайнятися плодовими деревами, а також прополоти всі висаджені рослини.
30 червня: Ідеальний день для висадки зелені.
Кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, посаджені в цього дня, точно потішать тебе врожаєм.
Сміливо можеш скошувати газон і садити декоративні чагарники цього дня.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли садити картоплю у 2022 році, аби вона порадувала врожаєм.
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