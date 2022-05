Посівний календар садівника і городника на червень 2022

Місячний посівний календар садівника і городника на червень підкаже, коли та що саме варто саджати, а коли краще відмовитися від праці на городі.

Навіть в умовах бойових дій люди продовжують саджати рослини.

І не дарма, адже город для багатьох став справжнім порятунком.

Робота із землею неабияк допомагає відволіктися від негативних новин, а власноруч вирощені фрукти й овочі обов’язково потішать працьовитих садівників за кілька місяців.

Аби отримати добрий врожай, дотримуйся рекомендацій з цього календаря, який підкаже, у які дні краще саджати певні рослини.

1-3 червня: У ці дні варто почати активно висаджувати овочеві культури (буряк, капусту, моркву і т.д.), а також капусту й баклажани.

Потішать врожаєм і часник та хрін, висаджені в цей період.

10-12 червня: Ідеальні дні для того, щоб висаджувати однорічні квіти з кучерявими стеблами.

Вже за кілька місяців ваш сад вражатиме всіх своєю красою.

15-16 червня: Варто почати садити бобові, а також моркву, буряк і редиску.

Не забудь використати мінеральні добрива для рослин у ці дні.

19 червня: Гарний день для садових робіт.

Наведи лад на городі, розпуши землю та обріж усі зайві гілочки на деревах.

24 червня: Сьогодні варто зайнятися плодовими деревами, а також прополоти всі висаджені рослини.

30 червня: Ідеальний день для висадки зелені.

Кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, посаджені в цього дня, точно потішать тебе врожаєм.

Сміливо можеш скошувати газон і садити декоративні чагарники цього дня.

