Полювання на бензин: скільки палива можна купити в одні руки на київських АЗС

Де купити бензин у столиці?

Під час повномасштабної війни паливо перетворилося на справжній скарб для українських водіїв.

На заправках вишиковуються кілометрові черги з охочих заправити баки, а підприємливі громадяни перепродають бензин із шаленими націнками.

Однак навіть на піку паливної кризи деякі автомобілісти десь дістають цінний ресурс.

Розповідаємо, на яких заправках Києва можна дістати паливо та які обмеження діють на різних АЗС.

На цій мережі заправок клієнти можуть придбати лише 10 літрів пального на день в руки.

Однак аби отримати заповітний бензин, необхідно бути власником картки лояльності PRIDE.

А от на продаж бензину в каністрах на АЗС WOG обмежень не встановлено.

Мережа АЗС пропонує своїм клієнтам купити талони на 100-150 л, якими можна скористатися протягом двох тижнів.

На сайті компанії можна ознайомитися зі списком заправок, що зараз працюють.

На заправках цієї мережі кожен охочий може купити лише 10 л пального в одні руки.

А от для того, щоб купити бензин А-95, знадобиться талон або спеціальна картка.

Варто зазначити, що придбати цей вид палива можуть лише юрособи.

На офіційному сайті компанії представлена карта, на якій можна дізнатися розташування найближчої до вас АЗС та наявність палива на конкретній заправці.

На БРСМ так само як і на ОККО можна купити лише 10 л бензину в одні руки.

На деяких АЗС бензин продають без талонів, однак охочим придбати паливо доведеться відстояти чималеньку чергу.

Перевірити, які АЗС відкриті для клієнтів та які види палива там лишилися можна на карті заправок БРСМ.

На онлайн-платформі ЛУН можна знайти спеціальну карту, на якій представлені АЗС Okko, Wog і Socar, що зараз працюють в Україні.

Користувачі мають змогу в режимі реального часу відстежувати, які види палива є на конкретних заправках.

КМДА також створило карту заправок різних компаній.

Знайти мапу можна в застосунку Київ Цифровий або на сайті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи варто купувати електрокар під час війни.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.