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ICTV Ранок 29.05.2022 11:59
29.05.2022 11:59
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Частинка Батьківщини в усьому: як українці знаходять кольори прапора в різних куточках світу

Частинка Батьківщини в усьому: як українці знаходять кольори прапора в різних куточках світу

Добірка світлин, на яких поєднуються кольори прапора України.

Поєднання кольорів українського прапора стало одним із головних трендів у світі моди.

Мільйони людей в різних країнах масово починають носити яскраві жовті й блакитні речі не тільки аби бути в тренді, а й задля підтримки України, яка продовжує мужньо боротися за свободу та незалежність.

А от українці, що вимушено виїхали за кордон, навчилися вбачати кольори рідного прапора навіть у побутових речах, які оточують їх.

Інстаграм зараз заповнили світлини, на яких є щось жовте та синє.

Люди навіть створили окрему сторінку в Instagram для публікації фото з різних куточків світу, де видно жовтий та блакитний кольори.

Ранок у Великому Місті зібрав добірку найоригінальніших патріотичних фото, на яких є поєднання блакитного й жовтого.

Добірка оригінальних патріотичних фото з різних куточків світу

Навіть домашні улюбленці можуть бути патріотами! І світлина з цим песиком це підтверджує.

Поєднання жовтого й блакитного також дуже часто зустрічається в інтер’єрі.

Українці навчилися бачити кольори рідного прапора навіть у їжі.

Навіть у таких дрібничках громадяни України, що опинилися за кордоном, помічають зв’язок із рідним домом.

Ну й куди ж без жовто-блакитних луків, які підкорюють світ моди.

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Теги: війна в Україні, прапор України
29.05.2022 11:59



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