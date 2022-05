Частинка Батьківщини в усьому: як українці знаходять кольори прапора в різних куточках світу

Добірка світлин, на яких поєднуються кольори прапора України.

Поєднання кольорів українського прапора стало одним із головних трендів у світі моди.

Мільйони людей в різних країнах масово починають носити яскраві жовті й блакитні речі не тільки аби бути в тренді, а й задля підтримки України, яка продовжує мужньо боротися за свободу та незалежність.

А от українці, що вимушено виїхали за кордон, навчилися вбачати кольори рідного прапора навіть у побутових речах, які оточують їх.

Інстаграм зараз заповнили світлини, на яких є щось жовте та синє.

Люди навіть створили окрему сторінку в Instagram для публікації фото з різних куточків світу, де видно жовтий та блакитний кольори.

Ранок у Великому Місті зібрав добірку найоригінальніших патріотичних фото, на яких є поєднання блакитного й жовтого.

Навіть домашні улюбленці можуть бути патріотами! І світлина з цим песиком це підтверджує.

Поєднання жовтого й блакитного також дуже часто зустрічається в інтер’єрі.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.