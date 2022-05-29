Частинка Батьківщини в усьому: як українці знаходять кольори прапора в різних куточках світу

Добірка світлин, на яких поєднуються кольори прапора України.
Поєднання кольорів українського прапора стало одним із головних трендів у світі моди.
Мільйони людей в різних країнах масово починають носити яскраві жовті й блакитні речі не тільки аби бути в тренді, а й задля підтримки України, яка продовжує мужньо боротися за свободу та незалежність.
А от українці, що вимушено виїхали за кордон, навчилися вбачати кольори рідного прапора навіть у побутових речах, які оточують їх.
Інстаграм зараз заповнили світлини, на яких є щось жовте та синє.
Люди навіть створили окрему сторінку в Instagram для публікації фото з різних куточків світу, де видно жовтий та блакитний кольори.
Ранок у Великому Місті зібрав добірку найоригінальніших патріотичних фото, на яких є поєднання блакитного й жовтого.
Добірка оригінальних патріотичних фото з різних куточків світу
Навіть домашні улюбленці можуть бути патріотами! І світлина з цим песиком це підтверджує.
Поєднання жовтого й блакитного також дуже часто зустрічається в інтер’єрі.
Українці навчилися бачити кольори рідного прапора навіть у їжі.
Навіть у таких дрібничках громадяни України, що опинилися за кордоном, помічають зв’язок із рідним домом.
Ну й куди ж без жовто-блакитних луків, які підкорюють світ моди.
Нагадаємо, раніше ми публікували добірку модних образів іноземних зірок на підтримку України.
Фото: i_see_ua_flag
Авторка фото: lina.cherry14