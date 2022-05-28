Як привітати з днем народження захисника України — теплі слова для військового

Привітання з Днем народження для захисника України.
Сьогодні тисячі відважних воїнів відстоюють на фронті нашу свободу та волю.
Саме завдяки хоробрим бійцям, які до останнього подиху боронять Батьківщину, у нас є можливість насолоджуватися теперішнім та майбутнім.
У такі непрості часи вкрай важливо підбадьорювати військових.
Не забудь привітати з Днем народження свого захисника України!
А Ранок у Великому Місті підкаже, як краще це зробити.
Привітання з Днем народження для військового у прозі
З Днем народження, герою! Ти наша надія й опора, наша гордість і захист. Ми бажаємо тобі мудрості, сили, спокою і мужності. Борись за країну, за нашу спільну перемогу, а ми забезпечимо тобі надійний тил. Наснаги та натхнення тобі!
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З Днем народження, захиснику! Вклоняюся перед твоєю мужністю. Завдяки таким героям, як ти, на нас точно чекає Перемога. Ти наша гордість і честь! Пам’ятай про те, що ми чекаємо на тебе!
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Бажаю тобі з нагоди сил, як у козака, щоб тебе боялися вороги й руйнувалися перепони! Бажаю відчувати себе у своїй тарілці завжди та всюди, комфортно і невимушено, в якій би точці ти не опинився, адже всяке буває. Кумедних тобі моментів, щоб весело жилося. Пам’ятай про те, що на тебе всі чекають! З днем народження!
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Нехай кожен день буде успішним, кожен вчинок – гідним, кожна ідея – відмінною, кожне слово – твердим, а кожна дія – впевненою. Бажаю бути здоровим, коханим і непереможним! Нехай поруч завжди будуть тільки вірні та добрі люди, а лихо завжди тебе оминає. Вітаю з Днем народження!
Привітання з Днем народження для військового у віршах
Нехай під чистим небом
Не змовкає дитячий сміх,
Побажати хочу, військовий,
Щоб ти був щасливішим за всіх.
Тобі бажаємо в день народження
Здоров’я, миру і добра,
Щоб працю твою Україна цінувала
І служба легкою була!
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Доблесть, честь, відвага, сміливість —
Є все це у тебе,
З Днем народження, військовий,
Бережи завжди себе,
Нехай тебе удача любить,
І Бог нехай оберігає,
В житті нехай твоїм не буде
Образ, туги, бід і печалі!
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Ти чоловік військовий,
Характер твій — сталевий,
Бажаю, неодмінно
Не старіти душею!
Прийми у свій День народження
Букет із побажань:
Здоров’я, миру, щастя
І жодних страждань!
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Бажаю нових досягнень,
Здоров’я міцного, сталевого,
Побільше радісних миттєвостей,
А також щастя казкового!
Нехай щастить у коханні та дружбі,
Нехай будуть мир в сім’ї, достаток!
Успіх нехай чекає тебе на службі,
Нехай у всьому панує порядок!
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Привітання з Днем народження для військового в картинках
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підтримати чоловіка, який захищає країну.
Фото: Міністерство оборони України