Як привітати з днем народження захисника України — теплі слова для військового

Привітання з Днем народження для захисника України.

Сьогодні тисячі відважних воїнів відстоюють на фронті нашу свободу та волю.

Саме завдяки хоробрим бійцям, які до останнього подиху боронять Батьківщину, у нас є можливість насолоджуватися теперішнім та майбутнім.

У такі непрості часи вкрай важливо підбадьорювати військових.

Не забудь привітати з Днем народження свого захисника України!

А Ранок у Великому Місті підкаже, як краще це зробити.

З Днем народження, герою! Ти наша надія й опора, наша гордість і захист. Ми бажаємо тобі мудрості, сили, спокою і мужності. Борись за країну, за нашу спільну перемогу, а ми забезпечимо тобі надійний тил. Наснаги та натхнення тобі!

***

З Днем народження, захиснику! Вклоняюся перед твоєю мужністю. Завдяки таким героям, як ти, на нас точно чекає Перемога. Ти наша гордість і честь! Пам’ятай про те, що ми чекаємо на тебе!

***

Бажаю тобі з нагоди сил, як у козака, щоб тебе боялися вороги й руйнувалися перепони! Бажаю відчувати себе у своїй тарілці завжди та всюди, комфортно і невимушено, в якій би точці ти не опинився, адже всяке буває. Кумедних тобі моментів, щоб весело жилося. Пам’ятай про те, що на тебе всі чекають! З днем народження!

***

Нехай кожен день буде успішним, кожен вчинок – гідним, кожна ідея – відмінною, кожне слово – твердим, а кожна дія – впевненою. Бажаю бути здоровим, коханим і непереможним! Нехай поруч завжди будуть тільки вірні та добрі люди, а лихо завжди тебе оминає. Вітаю з Днем народження!

Нехай під чистим небом

Не змовкає дитячий сміх,

Побажати хочу, військовий,

Щоб ти був щасливішим за всіх.

Тобі бажаємо в день народження

Здоров’я, миру і добра,

Щоб працю твою Україна цінувала

І служба легкою була!

***

Доблесть, честь, відвага, сміливість —

Є все це у тебе,

З Днем народження, військовий,

Бережи завжди себе,

Нехай тебе удача любить,

І Бог нехай оберігає,

В житті нехай твоїм не буде

Образ, туги, бід і печалі!

***

Ти чоловік військовий,

Характер твій — сталевий,

Бажаю, неодмінно

Не старіти душею!

Прийми у свій День народження

Букет із побажань:

Здоров’я, миру, щастя

І жодних страждань!

***

Бажаю нових досягнень,

Здоров’я міцного, сталевого,

Побільше радісних миттєвостей,

А також щастя казкового!

Нехай щастить у коханні та дружбі,

Нехай будуть мир в сім’ї, достаток!

Успіх нехай чекає тебе на службі,

Нехай у всьому панує порядок!

***

Фото: Міністерство оборони України

