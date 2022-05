Квітковий рай: трендовий манікюр на літо 2022

Головні тренди літнього манікюру 2022 року.

Влітку так хочеться чогось яскравого та позитивного.

Саме в цю пору природа остаточно оживає, а тепле сонце манить на прогулянки.

Додати у свій образ родзинки допоможе модний літній манікюр.

Він не зробить нігті доглянутими, а й підкреслить твою індивідуальність та стиль.

Навіть у такі непрості часи не варто забувати про свою красу та оригінальність!

Але які форми нігтів, кольори лаків та дизайни будуть у тренді цього літа?

Читай у нашому матеріалі!

Такий варіант точно сподобається прихильницям класики.

Короткі нігті — це зручно, просто й елегантно.

Така форма підкреслить витонченість твоїх пальчиків.

Заокруглені з боків нігті також дуже практичні та універсальні.

Девіз модних трендів манікюру на літо 2022 — зручність.

І не дарма, адже саме літо — це найкращий час для активного відпочинку, під час якого довгі й гострі нігті можуть заважати.

Якщо тобі хочеться підкреслити свою жіночність та ніжність, сміливо обирай такий дизайн.

Нігті з флористичними візерунками цього сезону будуть в тренді.

Можеш обрати спеціальні наліпки або навіть лак із частинками справжніх квіточок, які мають неймовірний вигляд на нігтях.

До речі, такий дизайн чудово поєднуватиметься із будь-яким твоїм образом.

Схоже, френч не збирається покидати модні тренди найближчим часом.

Цей класичний варіант дизайну підкорив серця мільйонів модниць.

Аби урізноманітнити свій образ та додати родзинки своєму манікюру, зроби смужки на кінчиках нігтів різнокольоровими.

Якщо хочеш чогось дуже яскравого, обирай неонові кольори для френчу.

Френч із блискітками також буде в тренді цього сезону.

Такий вид дизайну став одним із головним трендів ще навесні, однак не поспішає відходити в минуле.

Популярність манікюру з жовто-блакитними деталями продовжує набирати обертів.

Такий патріотичний дизайн не тільки прикрасить твої нігтики, а й стане добрим нагадуванням про твою Батьківщину, яка завзято бореться зараз за свою свободу та незалежність.

Варіантів патріотичного манікюру безліч, тож обирай собі до душі будь-який.

Любиш сяяння? Тоді тобі точно сподобаються дизайни із золотими частинками та глітером.

Майстри зараз використовують спеціальну фольгу, яка має вигляд справжнього золота.

Такий дизайн неодмінно підкреслить твою вишуканість і додасть тобі шарму.

Не варто забувати й про блискітки, що яскраво переливатимуться під промінням літнього сонця.

Хочеш чогось оригінального та індивідуального?

Тоді обирай дизайн з абстракцією, яка буде тільки на твоїх нігтиках.

Різноманітність смужки, хвилі, крапочки й квадратики — усе це в тренді цього літа.

Дай волю фантазії та насолоджуйся неповторним результатом.

Фото: Unsplash

