Віртуальні гроші захоплюють світ: що таке криптовалюта та як на ній заробити

Що варто знати про криптовалюту та як почати на ній заробляти?

Останнім часом популярність криптовалюти набирає неабияких обертів.

У мережі про неї не говорить тільки лінивий.

І попри те, що криптовалюта почала розвиватися ще 10 років тому, масове “визнання” вона отримала відносно нещодавно.

В інтернеті можна знайти чимало курсів від експертів, які розповідають про криптовалюту та заробіток на ній, однак коштують такі знання чимало.

Насправді розібратися в цьому питанні не так складно, як здається.

Вікна-новини поговорили про те, як заробити на криптовалюті та не натрапити на шахраїв із засновником криптобіржі KUNA Михайлом Чобаняном.

Найпопулярнішою криптовалютою у світі вважають біткоїн.

Варто зазначити, що одиниця криптовалюти являє собою код, який генерується внаслідок складних математичних обчислень на комп’ютері.

Тобто, для криптовалюти не існує банків та агентів, яким потрібно довіряти випуск цих грошей.

Усі офіційні органи замінили на комп’ютерний код, який неможливо зламати.

За словами засновника криптобіржі, математику неможливо обдурити, вона не схильна до людських вад та корупції.

До речі, окрім біткоїна попит мають й Ethereum, Tether, Binance Coin, Cardano.

Варто також наголосити на тому, що криптовалюта не має адреси, власника, адміністратора.

Вона існує лише в інтернеті.

Засновник криптобіржі KUNA зазначає:

Тобто, криптобіржа виконує роль своєрідного ринку.

Звісно, вона має чимало особливостей, однак простим користувачам не обов’язково заглиблюватися в них.

Заробити на криптовалюті не просто, однак можливо, якщо ви маєте достатньо знань.

Дуже часто користувачі поспіхом вносять свої гроші та не отримують свої прибутки через необачність.

Зазвичай люди не купують швейцарські франки чи польські злоті, аби спекулювати та заробляти на них.

Охочі заробити намагаються купувати долари або євро, аби знизити валютні ризики.

Криптовалюта може виконувати таку саму функцію.

Користувачі також мають змогу користуватися функцією альтернативи на фондовому ринку, адже криптовалюти дуже мінливі в ціні: за день вартість на них може злітати й падати по декілька разів.

Людина, що знається на фінансових процесах, може з легкістю заробити гроші на віртуальній валюті.

Однак новачкам краще не ризикувати й не інвестувати завеликі суми, які можуть “прогоріти”.

Спершу слід визначитися з тим, як саме ви збираєтеся отримувати прибутки.

Є кілька способів заробити на криптовалюті:

Вкрай важливо також вдало купити першу криптовалюту та розробити стратегію.

Перед покупкою варто обрати найкращу для себе біржу й зареєструватися на ній.

Далі потрібно поповнити гаманець.

Якщо ви стали клієнтом централізованої біржі, вона автоматично заведе гаманець, коли ваш баланс поповниться.

Якщо ви вирішили купувати валюту через онлайн-обмінник, перед цим знадобиться переказати на свій рахунок фіатні гроші (тип грошей або валюти, цінність яких походить не від власної вартості).

Для цього також необхідно пройти верифікацію документів, тож оптимально відразу верифікувати обліковий запис.

Наприклад, якщо ви хочете купити біткоїн за гривні, потрібно дивитися, чи продається він у парі з цією валютою.

Після покупки весь процес заробітку полягатиме в тому, аби якомога дешевше купити валюту та продати її якомога дорожче.

Для цього потрібно постійно відстежувати ситуацію на біржі.

26-річний Купер Терлі розповів CNBC Make It, що вклав кошти в криптовалюту, коли вивчав музичний бізнес в Університеті Колорадо в Денвері у 2017 році.

Понад 4 роки тому хлопець витратив на інвестиції кілька сотень доларів, однак зараз має величезні статки.

Терлі зауважив, що блокчейн Ethereum може змінити музичну індустрію та допомогти виконавцям отримати більше контролю над власною музикою — наприклад, розумні контракти на блокчейні можуть прискорювати виплати коштів за прослуховування музики значно простіше.

Ранні інвестиції перетворили простого хлопця на мільйонера.

90% свого доходу Терлі заробив саме протягом останніх двох років.

Зараз криптовалюта на піку своєї популярності.

Від початку повномасштабних бойових дій ринок в Україні змінився та став інструментом міжнародних платежів.

Експерт зазначив, що разом вони керують благодійним крипто фондом.

Криптовалюта технічно перебуває на KUNA, і її розробники допомагають державі правильно конвертувати цю валюту.

Чобанян наголосив на тому, що за гривню найчастіше купують цифровий долар, який витрачають на гуманітарку за кордоном.

Коли криптовалюта тільки починала розвиватися в Україні, вона викликала чимало підозр та пліток.

Михайло зізнався, що до нього навіть приходили додому правоохоронці з обшуком та конфіскували техніку.

Про це він писав у своїх соціальних мережах, тож ситуація набула швидкого розголосу.

Однак тоді в Чобаняна забрали лише старі смартфони й ноутбук, які не були вкрай необхідними для заробітку.

Попри всі чутки та перестороги, варто заспокоїтися: купівля та продаж криптовалюти в Україні не заборонені законом.

Почнемо з того, що NFT — це тип цифрових активів, створений на блокчейні, що дозволяє отримати право власності на товар, який існує виключно в мережі.

Таким товаром може бути зображення анімація, відео і т.д.

Відтак, у NFT заробляються саме на оригінальності товарів та на авторських правах.

Варто зазначити, що NFT зараз також дуже активно допомагає Україні збирати гроші на потреби армії.

Та попри всі переваги нової системи, порівнювати її з криптовалютою поки зарано, за словами Михайла.

Біткоїн може змінюватися, на відміну від NFT.

Новачка, який на початку нічого не тямить у криптовалюті, дуже просто обдурити, тож варто бути вкрай обачними.

За словами експерта, навчитися розбиратися в криптовалюті можна двома способами:

Експерт також зазначив, що на вивчення криптовалюти знадобиться від трьох до шести місяців.

Із таким багажем знань можна буде сміливо виходити на ринок.

До речі, криптобіржа KUNA створила короткі безкоштовні навчальні відеоролики. Їх можна подивитися та зрозуміти, що таке криптовалюта та які її принципи роботи.

Ну а щоб точно не натрапити на шахраїв, запам’ятайте декілька важливих порад:

