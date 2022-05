Афродизіак і не тільки. ТОП корисних властивостей полуниці

Чим корисна полуниця? Ранок у Великому Місті зібрав корисні властивості цієї ніжної та ароматної ягоди.

Солодку та ароматну полуницю люблять і діти, і дорослі. Але це не просто смачні ягоди, але й чудові ліки, які нам дала сама природа.

У це важко повірити, але регулярне вживання полуниці здатне сповільнювати процес старіння на клітинному рівні!

Адже її ягодах містяться сильні антиоксиданти, які протидіють шкідливому впливу вільних радикалів.

Полуниця – незамінний продукт для романтичної вечері. Адже ця ягода – потужний афродизіак.

Завдяки високому вмісту цинку і ендорфінів, вона сприяє посиленню статевого потягу між чоловіком і жінкою.

А її витончений аромат допомагає розкрити чуттєвість та налаштуватися на пікантні розваги.

Завдяки високому вмісту саліцилової кислоти, полуниця розріджує крові та ефективно запобігає утворенню згустків.

Завдяки цьому зменшується навантаження на серце.

А калій та поліфеноли покращують роботу судин, не дозволяючи шкідливому холестерину всмоктуватися в кров.

Дослідження доводять, що регулярне вживання полуниці допомагає зменшити ризик розвитку онкозахворювань.

Завдяки високому вмісту антоціану, елагової кислоти та вітаміну С, ця яскрава ягода захищає від деяких форм раку.

Зокрема, таку властивість полуниці підтверджують вчені з Центру з вивчення раку Університету Огайо.

Фолієва кислота, яка є в полуниці, не дає можливості занадто підвищуватися рівню гомоцистеїну.

Ця речовина знижує синтез серотаніну, який відповідає за гарний настрій.

Вчені рекомендують вживати мінімум 150 грамів полуниці на день, щоб відчути її антистресовий ефект.

Завдяки високій концентрації вітаміну C, полуниця ефективно руйнує зубний наліт, який є причиною непривабливого жовтого кольору зубів.

Тож їж полуницю якнайчастіше – і білосніжна посмішка тобі забезпечена.

Натуральні косметичні маски, приготовані на основі полуниці, відбілюють шкіру, роблять її еластичною, допомагають позбутися від прищів завдяки антисептичним властивостям, мають відслоювальну дію.

Фото: Pexels

