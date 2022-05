Вознесіння Господнє 2022: найкращі привітання у віршах, прозі та картинках

Найкращі привітання з Вознесінням Господнім у віршах, прозі та картинках.

Вознесінням Господнє — одне з ключових християнських свят.

Віряни відзначають його на 40-й день після Великодня.

Цьогоріч вознесіння припадає на 26 травня в римо-католиків та 2 червня в православних та греко-католиків.

Не забудь привітати близьких та рідних із цим світлим днем.

Ранок у Великому Місті підібрав найкращі привітання з Вознесінням Господнім у прозі, віршах та картинках.

Обирай найкраще та надсилай всім, кого цінуєш.

Нехай великий Бог

Пошле вам радість в хату,

Міцне здоров’я й літ юрбу густу,

І доленьку усміхнену багату,

І пісню українську золоту.

Нехай до вас в оселю щастя прилетить

Внесе на крилах свіжість світанкову,

І оптимізму сонячне тепло!

***

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

***

Сьогодні — Вознесіння,

Хай щастя до вас прийде!

Тривога і сумнів

Нехай назавжди піде.

Нехай Господь наш справжній

Допоможе вам у всьому,

Живіть тільки думками

Ви чистими про нього!

***

Вознесіння світлом своїм

Нехай зігріє тебе і зміцнить.

Будь ти мирі з Богом нашим,

І він тебе захистить!

А ще я хочу побажати

Тобі мудрості й доброти,

Світом душу свою наповнювати,

Жити без прикростей і суєти!

Нехай Вознесіння Господнє подарує твоєму серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров’ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

***

В цей сонячний день ми вітаємо вас з Вознесінням Господнім. Нехай ваша душа буде чистою, а серце – люблячим. Бажаємо вам отримувати задоволення від кожного дня і не забувати дякувати Господу за кожну прожиту хвилину.

***

У цей святковий день, коли Христос вознісся на небеса, бажаємо і всім нам вознестися у своїй вірі. Нехай тепер, у важкий момент нашої історії, надія на воскресіння рідної держави, на безмежну силу любові стануть для нас сходинками до щасливого життя!

***

В день Вознесіння Господнього від усієї душі бажаю щиро покаятися у всіх скоєних злочинах і провинах, почати світлий і добрий шлях до блага і щастя душі, укрити своєю любов’ю близьких і рідних людей, щодня здійснювати великий подвиг, ніколи не втратити віри в Господа і надії на краще.

Вознесіння Господнє на порозі –

День світлої надії та чудес.

Нехай зникнуть Ваші скорботи та тривоги,

А молитви долинуть до небес!

***

Вітаємо Вас зі світлим святом, бажаємо Вам миру і гармонії в душі, здоров’я Вам і Вашим домочадцям, міцності духу і Божого благословення на всі добрі справи.

***

Вознесіння Господнє –

Свято світла і добра!

Побажаємо ж сьогодні

Всім вам миру і тепла.

***

У велике свято — Вознесіння Господнього, бажаю віри, незгасимої надії у краще і чистої духовності.

