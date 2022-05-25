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ICTV Ранок 25.05.2022 15:16
25.05.2022 15:16
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Зелені свята 2022: дата і традиції святкування Трійці

Зелені свята 2022: дата і традиції святкування Трійці

Коли Трійця 202і: дата та традиції святкування.

Свята Трійця — одне з дванадцяти найбільших свят у церковному календарі.

Воно завжди відзначається у теплу пору, проте не має постійної дати.

То коли продовжать весняні святкування православні і католики?

Ранок у Великому Місті усе розповість.

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Все про Зелені свята 2022

Що це за свято?

У свято Трійці згадується та прославляється зішестя на апостолів Святого Духа у вигляді вогненних язиків.

Після цього вони раптово навчилися зцілювати і пророкувати, а також заговорили різними мовами, щоб нести кожній людині на землі Слово Боже.

Трійцею це свято називається тому, що саме цього дня світові відкрилася вся повнота дії Пресвятої Трійці — Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого.

апостоли фото

Дата Трійці 2022

Відзначаються так звані Зелені свята у неділю, на 50-й день після Світлого Христового Воскресіння.

У православних та греко-католиків цьогоріч Трійця припадає на неділю, 20 червня. У католиків — на 30 травня.

Чому православні та католики святкують у різні дні?

Для початку, слід відповісти на питання, що мучить і заплутує вже не одне покоління поспіль.

Чому ж католики і православні святкують у різні дні?

Святкують вони одного дня, проте за різними календарями. На Заході –  за григоріанським, а на Сході –  за юліанським.

Все це через реформу папи Римського Григорія ХІІІ, який вирішив виправити неточності у юліанському календарі — він відставав аж на цілих 10 днів.

Але православна церква на цю ініціативу не погодилась.

православна церква фото

Традиції свята – чого не можна робити

  • Вважається, що на у день Святої Трійці не варто призначати весілля.
  • Як і на інші великі християнські свята, не можна шити, пекти і працювати на городі;
  • Не бажано одному йти в ліс або на поле чи водити туди худобу;
  • Не можна купатися у водоймах, інакше, за давніми повір’ями, русалки затягнуть на дно;
  • Думати про погане, заздрити і злитися на когось теж не слід.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про свято Вознесіння.

Фото: Pixabay

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Теги: релігія, свята, традиції
25.05.2022 15:16



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