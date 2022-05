Легендарні марки з російським військовим кораблем повертаються: як і де купити символ боротьби українців

Як і де можна придбати марку із зображенням російського військового корабля, що пішов у правильному напрямку?

Попри всі жахи війни, наш незламний народ знаходить приводи для гумору та гордості навіть у такі непрості часи.

Одним із визначних символів українського опору стала фраза захисника на острові Зміїному, який послав російський військовий корабель куди подалі.

Коли Укрпошта випустила марки з кораблем уперше, попит на них був небаченим.

У столиці вишиковувалися кілометрові черги з охочих придбати марки, а підприємливі громадяни почали продавати їх в інтернеті за шаленим.

Вчора по всій Україні о 14:00 стартував продаж нової марки “Русскій воєнний корабль… Всьо!”

Розповідаємо, як і де можна придбати марки.

Варто зазначити, що одна людина може придбати не більше, ніж 2 аркуші та п’ять конвертів і листівок у будь-якому відділенні Укрпошти свого міста або райцентру.

Купити марки можна буде й онлайн.

Продаж стартуватиме 24 травня, однак майданчики, на яких можна буде придбати марки, Укрпошта повідомить трохи пізніше.

Варто також наголосити на тому, що саме 23 травня на церемонії спецпогашення всі охочі зможуть поставити штемпель першого дня у головпоштамті свого міста.

Інші відділення та головпоштамти України працюють за звичайним графіком.

У столиці черга за новою маркою вишикувалася від самого ранку, хоч продаж розпочався тільки о 14:00.

Протягом дня потік охочих купити марки не зменшується.

Раніше Укрпошта вже випустила марку, яка набула неабиякої популярності.

Вона мала назву: “Русскій воєнний корабль, іді…”.

Планують випустити й марку, присвячену гурту Kalush Orchestra, який здобув перемогу на Євробаченні-2022.

Зобразити на марках також хочуть пса-саперника Патрона, який допомагає ЗСУ розміновувати території.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно пояснити дитині, куди пішов російський корабель.

Фото: Борис Грох

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.