Коли садити картоплю у 2022 році, аби вона порадувала врожаєм: календар городника

В які дні краще садити картоплю у 2022 році?

Попри бойові дії, українці продовжують готуватися до сезону городніх робіт.

Аби отримати добрий врожай восени, варто попрацювати саме зараз.

До речі, робота на городі в безпечний час допомагає відволіктися й бодай на кілька годин повернутися до звичного життя, тож садити картоплю зараз — чудова ідея.

А щоб цей овоч вродив цьогоріч, дотримуйся рекомендацій з нашого календаря.

Вдалий час для посадки картоплю визначають і погодні умови.

Якщо посадити картоплю зарано, вона замерзне через мінусові температури вночі.

А от запізно посаджена картопля зрітиме дуже довго й може не пережити осінніх холодів.

Однак допомогти висадити картоплю у правильний час може й місячний календар.

Зверни увагу на те, що садити картоплю можна й у Страсний тиждень, однак під час цього процесу варто спиратися на погодні умови.

У травні можна сміливо садити картоплю з дотриманням рекомендацій астрологів, адже середньодобова температура повітря цього місяця зазвичай сягає від +10° до +12°.

А от якщо висадити овоч у несприятливі дні, гарного врожаю можна й не дочекатися.

Щоб картопля добре вродила, потрібно правильно підготуватися до її висадки в землю.

За кілька днів до процедури розклади овочі на тканині та виклади та відкритий простір, аби вона полежала на сонці.

Обов’язково перед висадкою перекопай та розпуши ґрунт та позбався від бур’янів.

Аби підвищити шанси на добрий урожай, використовуй природні добрива: лушпиння цибулі, золу, перегній.

Не забудь перебрати картоплю перед посадкою: дрібні або пошкоджені овочі краще не закопувати в землю.

Зверни увагу й на те, що не можна висаджувати картоплю на одній ділянці кілька років поспіль.

Дотримуйся наших порад, сади картоплю й насолоджуйся гарним урожаєм за кілька місяців!

Нагадаємо, раніше ми публікували посівний календар садівника і городника на квітень 2022.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.