Посівний календар садівника і городника на травень 2022

Місячний посівний календар садівника і городника на травень підкаже, коли та що саме варто саджати, а коли краще не працювати на городі.

Навіть у непрості воєнні часи люди продовжують саджати рослини.

Город став справжнім порятунком для багатьох українців, аже робота в саду допомагає відволікатися від негативних новин.

Власноруч вирощені фрукти й овочі обов’язково потішать працьовитих садівників за кілька місяців.

Аби отримати добрий врожай, дотримуйся рекомендацій з цього календаря, який підкаже, у які дні краще саджати певні рослини.

Сприятливі дні: 1-2, 5-6, 9, 12-15, 19-20, 23-24, 27-28 травня

Несприятливі дні: 16, 21-22, 29-31 травня

1-2 травня: У ці дні варто почати активно висаджувати овочеві культури (буряк, капусту, моркву і т.д.). Чудово виросте й часник, посаджений 1 або 2 травня.

5-6 травня: Ідеальний день для того, щоб посадити огірки й помідори, а також цибулю й зелень. Приділи увагу й декоративним кущам та плодовим деревам.

9 травня: Сьогодні слід розпушити землю, а також обробити рослини від хвороб та шкідників.

12-15 травня: Чудові дні для посадки багатьох культур, серед яких бобові й коренеплоди. Підживи землю мінеральними добривами, і за кілька місяців тебе потішить чудовий врожай.

19-20 травня: У ці дні краще посадити буряки, моркву, літню цвітну капусту, а також замочити у воді насіння.

23-24 травня: Огірки, кабачки, цукіні й гарбузи, висаджені в ці дні, чудово ростимуть.

Підживи землю добривами та полий її.

27-28 травня: Хорошою ідеєю буде обрізка дерев та кущів.

Сміливо можеш скошувати газон і садити декоративні чагарники цього дня.

Фото: Pexels

