Як покращити пам’ять: 5 ефективних способів

Ефективні способи покращити пам’ять.

Наш мозок спроможний на більше!

Ранок у Великому Місті відшукав 5 способів, які допоможуть покращити пам’ять і, відповідно, мозкову активність.

Як покращити пам’ять – 5 способів

Нові знання

Читай, вивчай і запам’ятовуй. Щоб покращити пам’ять, важливо її постійно тренувати і наповнювати новою інформацією. Не зазубрюй, а просто повторюй час від часу.

Також доречно було б прочитати книгу іноземною мовою або взятися за новий жанр, який раніше тобі був нецікавим. Іноді корисно виходити із зони комфорту.

Сон

Ми переконані, що тобі вже неодноразово казали, наскільки важливо висипатися. І це не прості слова.

Адже, дійсно, сон впливає не лише на загальний фізичний стан, але й на пам’ять. Якщо не віриш, пропонуємо зробити експеримент.

Спробуй один день проходити невиспаним, а інший лягти так, щоб проснутись бадьорим. У результаті ти переконаєшся, що повноцінний сон справді позитивно позначається на запам’ятовуванні інформації.

Ігри та вправи на логіку

Ігри корисні не лише для дітей, коли вони розвиваються, але й для дорослих.

Такий спосіб і допоможе покращити пам’ять, і стане прекрасним приводом зустрітися з друзями.

Зосереджуйся у момент роботи (будь-якої)

Бувають моменти, коли ми робимо одне, а думаємо про інше. Таким чином мозок не сприймає інформацію, а просто пропускає.

Ось простий приклад: коли розчісуєш волосся, зосередься на цій справі, прочісуючи кожне пасмо. Також сконцентровуй увагу, коли готуєш їсти, снідаєш, береш ложку в руки, п’єш чай, дивишся фільм, читаєш книгу тощо.

Просто намагайся жити моментом, виконувати за раз одну праву і не відволікуватися на другорядні думки.

Ти помітиш, що врешті не забуватимеш, де лежать ключі, мобільний, і перестанеш перевіряти, чи закриті вхідні двері.

Не перенавантажуй себе роботою і стресами

Працювати добре, але й відпочивати теж потрібно. Необхідно обов’язково відшукати баланс, ту золоту середину, де є час на відпочинок. Вийди на вулицю, прогуляйся, дозволь собі розслабитись.

До речі, прогулянки дуже корисні перед сном. Тоді і спати будеш міцніше, і пам’ять покращиться.

І наостанок маленька порада: по завершенню дня згадай, яким він був, до деталей. Тобто усі дії, які тобі довелось виконати, в точній послідовності.

Ось так. Тепер ти знаєш усі секрети, як покращити пам’ять. Користуйся порадами і не забувай важливого.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про українські книги, які варто прочитати.

Фото: Pexels

Алла Гичка

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