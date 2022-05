Місячний календар на травень 2022 – сприятливі та несприятливі дати

Місячний календар на травень 2022 обов’язково допоможе тобі визначитися з певними рішеннями й підкаже, як саме діяти.

Коли краще наважитися на кардинальні зміни в житті, а коли — пересидіти небезпеку вдома?

У які дні можуть з’явитися негативні думки?

А які дні будуть сприятливими й подарують позитив навіть у такі непрості воєнні часи?

Читайте і зберігайте місячний календар на травень 2022, аби отримати відповіді на всі ці запитання.

Сприятливі дні у травні: 1, 5, 9, 11, 16, 17, 22, 26

Несприятливі дні у травні: 7, 10, 29, 31

Цього дня варто зосередитися на планах на майбутнє й дати розкритися своєму творчому потенціалу.

Можете вимістити всі свої переживання на папері, аби полегшити свій моральний стан.

Не бійтеся приймати важливі рішення, адже у вас буде достатньо енергії для цього.

Чудовий день для переоцінки своїх пріоритетів та цілей.

Побудуйте чіткий план руху до вашої головної мети.

Не витрачайте вільний час та неважливі справи.

Приділіть час роботі та хатнім справам.

Сьогодні вам неабияк щаститиме в ділових справах.

Усе пов’язане з розумовою працею принесе успіх у цей день.

Одна з найсильніших за енергетикою дат у травні.

Приділіть час рідним та близьким.

Сьогодні вдасться вирішити всі конфлікти, які довго були для вас тягарем.

Саме час відновити сили та влаштувати собі день відпочинку.

Перезавантаження в умовах війни часом необхідне всім.

Проведіть час на природі (якщо ви перебуваєте в безпечному регіоні) та максимально розслабтеся.

Не нехтуйте станом свого здоров’я.

Якщо вас давно турбує погане самопочуття й частий біль, зверніться до лікаря.

Саме в цей день ваш організм потребуватиме уваги до себе.

Сприятливий день для фізичної активності.

За можливості позаймайтеся спортом на свіжому повітрі у безпечному місці.

Чудовою альтернативою можуть стати домашні вправи, які можна виконувати в будь-який час.

Час приділити увагу особистому життю.

Подумайте над усім, що турбує вас у стосунках із другою половинкою.

Відверто поговоріть із коханими, ви неодмінно знайдете компроміси цього дня.

Сьогодні ви можете відчути перевтому та апатію.

Аби уникнути зневіри й підбадьоритися, проведіть час із друзями або рідними.

Вам зараз вкрай потрібна їхня підтримка.

Сьогодні всі плани розсипатимуться, ніби картковий будиночок.

Не варто приймати важливі рішення в цей день.

Відкладіть розв’язання проблем на більш сприятливий період.

Невдалий день для нових починань та ініціатив.

Усе, що ви задумаєте, може піти не так, як вам хотілося б цього.

Сьогодні краще відпочити та приділити увагу своєму здоров’ю.

Оточення може провокувати вас на агресію та сварки.

Зберігайте спокій за будь-яких обставин та не піддавайтеся маніпуляціям.

Під час прийняття важливих рішень покладайтеся лише на холодний розум, адже інтуїція може вас підвести.

