Магнітні бурі у травні 2022 – календар небезпечних дат

Травень 2022 року стане напруженим періодом для українців.

Саме в ці дні очікуються потужні магнітні коливання, і як наслідок – погіршення самопочуття у метеочутливих людей.

Магнітні бурі чекають на українців і на початку, і в середині, і наприкінці місяця.

У які саме дати варто чекати на магнітні бурі та як покращити самопочуття під час непростих періодів?

Під час магнітних бур люди часто скаржаться на:

