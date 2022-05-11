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ICTV Ранок 11.05.2022 13:42
11.05.2022 13:42
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Магнітні бурі у травні 2022 – календар небезпечних дат

Магнітні бурі у травні 2022 – календар небезпечних дат

Травень 2022 року стане напруженим періодом для українців.

Саме в ці дні очікуються потужні магнітні коливання, і як наслідок погіршення самопочуття у метеочутливих людей.

Магнітні бурі чекають на українців і на початку, і в середині, і наприкінці місяця.

У які саме дати варто чекати на магнітні бурі та як покращити самопочуття під час непростих періодів?

Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у травні 2022.

Магнітні бурі у травні 2022

1-2 травня – слабка магнітна буря

7-9 травня – сильна магнітна буря

19-22 травня – сильна магнітна буря

29 травня – слабка магнітна буря

Магнітні бурі у травні 2022 – календар

Як магнітні бурі впливають на наше самопочуття?

Під час магнітних бур люди часто скаржаться на:

  • загальну слабкість організму
  • сонливість або, навпаки, відсутність нормального сну
  • головний біль та загострення мігреней
  • тахікардію (пришвидшене серцебиття)
  • нудоту
  • підвищення тиску
  • нестабільність настрою

Як зменшити ризики для свого здоров’я

  • Пам’ятайте про водний баланс: пийте щонайменше півтора літра води на добу. За можливості заміни воду на трав’яні чаї, компоти з ягід або цикорій.
  • Не переїдайте напередодні магнітних бур.
  • Відмовтеся від алкогольних напоїв та кофеїну.
  • Не вживайте гостру, дуже солону або солодка їжу.
  • Не перенавантажуйте себе виснажливими тренуваннями та фізичними вправами.
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  • За можливості споживайте корисну їжу: свіжі овочі, фрукти. Якщо не маєте до них доступу, їжте крупи, багаті на корисні мікроелементи. Їх точно можна знайти навіть у період бойових дій.
  • Намагайтеся частіше виходити на свіже повітря. Тільки робіть це у безпечний час, коли немає повітряних тривог та комендантської години.
  • Намагайтеся на певний час абстрагуватися від новин про війну й дайте нервовій системі перепочити від стресів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як знизити тиск в домашніх умовах.

Фото: Рexels

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Теги: магнітні бурі
11.05.2022 13:42



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