Магнітні бурі у травні 2022 – календар небезпечних дат

Травень 2022 року стане напруженим періодом для українців.

Саме в ці дні очікуються потужні магнітні коливання, і як наслідок – погіршення самопочуття у метеочутливих людей.

Магнітні бурі чекають на українців і на початку, і в середині, і наприкінці місяця.

У які саме дати варто чекати на магнітні бурі та як покращити самопочуття під час непростих періодів?

Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у травні 2022.

Магнітні бурі у травні 2022

1-2 травня – слабка магнітна буря 7-9 травня – сильна магнітна буря 19-22 травня – сильна магнітна буря 29 травня – слабка магнітна буря

Як магнітні бурі впливають на наше самопочуття?

Під час магнітних бур люди часто скаржаться на:

загальну слабкість організму

сонливість або, навпаки, відсутність нормального сну

головний біль та загострення мігреней

тахікардію (пришвидшене серцебиття)

нудоту

підвищення тиску

нестабільність настрою

Як зменшити ризики для свого здоров’я

Пам’ятайте про водний баланс: пийте щонайменше півтора літра води на добу. За можливості заміни воду на трав’яні чаї, компоти з ягід або цикорій.

Не переїдайте напередодні магнітних бур.

Відмовтеся від алкогольних напоїв та кофеїну.

Не вживайте гостру, дуже солону або солодка їжу.

Не перенавантажуйте себе виснажливими тренуваннями та фізичними вправами.

За можливості споживайте корисну їжу: свіжі овочі, фрукти. Якщо не маєте до них доступу, їжте крупи, багаті на корисні мікроелементи. Їх точно можна знайти навіть у період бойових дій.

Намагайтеся частіше виходити на свіже повітря. Тільки робіть це у безпечний час, коли немає повітряних тривог та комендантської години.

Намагайтеся на певний час абстрагуватися від новин про війну й дайте нервовій системі перепочити від стресів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як знизити тиск в домашніх умовах.

Фото: Рexels

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