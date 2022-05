Дружні бактерії: топ-5 натуральних продуктів, що містять пробіотики

Пробіотики – навіщо вони потрібні організму і в яких продуктах містяться.

Бактерії та мікроби, в основному, асоціюються у нас із чимось поганим. Особливо, в часи пандемії коронавірусу.

Проте є такі, без яких нашому організму не обійтись.

Вони можуть сприяти зниженню ваги, поліпшують стан шкіри і роботу імунної системи, а також запобігають розвитку деяких захворювань, у тому числі й раку.

До числа таких дружніх бактерій відносяться пробіотики.

Отже, пробіотики або еубіотики — живі мікроорганізми, які часто додають у раціон як харчові добавки. Вживають їх із метою поліпшення або й відновлення мікрофлори кишківника, що позитивно відбивається на роботі всіх систем організму.

Тепер, коли в тебе не залишилось сумнівів у користі пробіотиків, час поговорити про те, яким чином ти можеш отримати їх у своєму харчуванні.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе корисну добірку.

Якщо у тебе немає протипоказань до цього кисломолочного продукту, то слід почати вживати його на регулярній основі.

Він багатий на вітаміни, білок та амінокислоти.

Покращує травлення і активізує синтез шлункового соку.

Скляночка кефіру щовечора (його низька калорійність тебе приємно здивує), і ти вже зовсім скоро помітиш покращення стану всього організму.

Він не лише покращує травлення, додає енергійності та виступає корисним перекусом для тих, хто худне.

Йогурт є справжнім рекордсменом із кількості корисних бактерій та вітамінів у своєму складі.

Крім пробіотиків, в йогурті міститься багато вітамінів та мікроелементів: це калій, фосфор, рибофлавін, йод, цинк, вітамін B5 і B12.

Тому, не варто зволікати. Адже це не просто корисно, а й смачно!

Виявляється, квашена капуста, смак якої тісно переплітається із відголосом дитинства, є ідеальним джерелом вітамінів для зимового періоду.

Чому? Бо процес закваски не руйнує вітамінів, а навпаки — підкреслює у них найкорисніше.

Через це вона зміцнює імунітет, покращує процес травлення та посилює стресостійкість організму в зимовий період.

Якщо ти не чув(-ла) про цей продукт раніше, то знай — він точно вартий твоєї уваги.

Темпі або темпех — білкова їжа індонезійського походження, виготовлена з ферментованої сої.

Оскільки сьогодні соєві ладні прирівнятись до продуктів тваринного походження за якістю білка, то не сумнівайся — його денна норма тобі забезпечена при вживанні всього лиш 110 г темпі.

А також багато, хто каже, що комерційні тофу і соя поступаються темпі за рівнем смаку.

Можливо, час перевірити (звісно, якщо немає протипоказань)?

Говорячи про відому з дитинства квашену капусту, ми просто не змогли оминути смачний гарнір корейської кухні.

Готують цю страву з пекінської капусти, яку залишають на деякий час кваситися з гострими інгредієнтами.

Але окрім користі, ще й дуже смачна, тому й така популярна у всьому світі.

Придбати кімчі можна у готовому вигляді, а можна спробувати приготувати самотужки. Рецептів у інтернеті — хоч відбавляй!

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про продукти, багаті на антиоксиданти.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.