Бажати смерті окупантам – не гріх? Митрополит розповів, чи можна проклинати ворогів на війні

Чи можна бажати смерті окупантам?

Російські загарбники під час нахабного наступу не шкодують нікого.

Вони нищать будинки мирного населення, запускають ракети в пологові будинки, школи, дитячі садки.

Через окупантів гинуть сотні людей і невинних дітей, що тільки почали свій життєвий шлях.

У складних умовах так хочеться побажати ворогові страждань, адже йому було байдуже на те, що він убиває простих людей.

Розповідаємо, чи можна бажати окупантам смерті під час бойових дій.

На важливе для багатьох вірян запитання відповів митрополит Луцький і Волинський Михайло в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, убивство окупантів, що самі прийшли забирати життя невинних громадян – не гріх.

Попри те, що одна з заповідей Євангеліє звучить має назву “любіть своїх ворогів”, її в умовах бойових дій не варто сприймати буквально.

За словами духовника, цей постулат можна трактувати з філософсько-теологічної точки зору:

Окупанти не прийшли на нашу землю з благими намірами, тож ставитися до них варто, як до ворогів самого Бога, який подарував життя всім людям, яких убили російські солдати.

До того ж росіяни не соромляться нищити й наші храми, а це — величезний гріх.

Церква заохочує наших захисників, бо тим, хто прийшов катувати невинних людей, прощення немає.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти зупинити ворога.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.