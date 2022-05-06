Менше солодкого! Поради від стоматолога, як зберегти діткам здоров’я зубів під час війни

Як доглядати за дитячими зубами.

Під час війни не кожен може регулярно відвідувати стоматолога.

Але це не привід нехтувати гігієною та здоров’ям ротової порожнини.

Стоматолог Альона Ілюк поділилася порадами, як вберегти дітям зуби від карієсу в умовах евакуації.

Як зберегти діткам зуби

Від чого відмовитись для здоров’я зубів

Замість льодяників дітям краще давати шоколад (або жодних солодощів узагалі).

Пам’ятайте: шоколад тане, а льодяники застрягають у фісурах зуба і, як наслідок, швидко викликають карієс.

Печиво, особливо з липкою начинкою, та липкі цукерки також краще не давати.

Як перекус давайте яблуко та моркву.

Адже вони сприяють тренуванню жувального апарату та очищенню від нальоту.

Правильний догляд за зубами

Купіть якісну щітку і монопучок.

Зубна паста має містити фторид — це захищає від карієсу.

Вміст фториду має бути:

Для дітей трьох – шести років — 550–950 ppm.

Шість років і старше — 950 та 1450 ppm.

Навчіть дитину користуватися зубною ниткою.

Привчіть пити чисту воду, а не соки та компоти з високим вмістом цукру.

Після солодкого — зробіть полоскання ротової порожнини

Якщо перебуваєте в дорозі, то можете використовувати серветки з ксилітом.

Карієс швидко руйнує зуби, а якщо він діє разом із поганим харчуванням та відсутністю гігієни, то й поготів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке пробіотики і чим вони відрізняються від пребіотиків.

Фото: Рexels

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