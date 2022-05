Менше солодкого! Поради від стоматолога, як зберегти діткам здоров’я зубів під час війни

Як доглядати за дитячими зубами.

Під час війни не кожен може регулярно відвідувати стоматолога.

Але це не привід нехтувати гігієною та здоров’ям ротової порожнини.

Стоматолог Альона Ілюк поділилася порадами, як вберегти дітям зуби від карієсу в умовах евакуації.

Замість льодяників дітям краще давати шоколад (або жодних солодощів узагалі).

Пам’ятайте: шоколад тане, а льодяники застрягають у фісурах зуба і, як наслідок, швидко викликають карієс.

Печиво, особливо з липкою начинкою, та липкі цукерки також краще не давати.

Адже вони сприяють тренуванню жувального апарату та очищенню від нальоту.

Купіть якісну щітку і монопучок.

Зубна паста має містити фторид — це захищає від карієсу.

Вміст фториду має бути:

Навчіть дитину користуватися зубною ниткою.

Привчіть пити чисту воду, а не соки та компоти з високим вмістом цукру.

Якщо перебуваєте в дорозі, то можете використовувати серветки з ксилітом.

Карієс швидко руйнує зуби, а якщо він діє разом із поганим харчуванням та відсутністю гігієни, то й поготів.

