Магнітні бурі у травні 2022 – календар небезпечних дат

Травень 2022 року стане напруженим періодом для українців.
Саме в ці дні очікуються потужні магнітні коливання, і як наслідок – погіршення самопочуття у метеочутливих людей.
Магнітні бурі чекають на українців і на початку, і в середині, і наприкінці місяця.
У які саме дати варто чекати на магнітні бурі та як покращити самопочуття під час непростих періодів?
Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у травні 2022.
Магнітні бурі у травні 2022
1-2 травня – слабка магнітна буря
7-9 травня – сильна магнітна буря
19-22 травня – сильна магнітна буря
29 травня – слабка магнітна буря
Як магнітні бурі впливають на наше самопочуття?
Під час магнітних бур люди часто скаржаться на:
- загальну слабкість організму
- сонливість або, навпаки, відсутність нормального сну
- головний біль та загострення мігреней
- тахікардію (пришвидшене серцебиття)
- нудоту
- підвищення тиску
- нестабільність настрою
Як зменшити ризики для свого здоров’я
- Пам’ятайте про водний баланс: пийте щонайменше півтора літра води на добу. За можливості заміни воду на трав’яні чаї, компоти з ягід або цикорій.
- Не переїдайте напередодні магнітних бур.
- Відмовтеся від алкогольних напоїв та кофеїну.
- Не вживайте гостру, дуже солону або солодка їжу.
- Не перенавантажуйте себе виснажливими тренуваннями та фізичними вправами.
- За можливості споживайте корисну їжу: свіжі овочі, фрукти. Якщо не маєте до них доступу, їжте крупи, багаті на корисні мікроелементи. Їх точно можна знайти навіть у період бойових дій.
- Намагайтеся частіше виходити на свіже повітря. Тільки робіть це у безпечний час, коли немає повітряних тривог та комендантської години.
- Намагайтеся на певний час абстрагуватися від новин про війну й дайте нервовій системі перепочити від стресів.
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Фото: Рexels