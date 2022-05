Як працює страхування під час війни: чи відшкодують збитки за зруйнований дім або авто?

Чи покриє страхування збитки, яких завдає війна?

Окупанти не шкодують майно мирного населення.

Щодня вони трощать десятки будинків та автівок цивільних своїми снарядами.

Чимало українців застрахували свою нерухомість та транспорт ще до початку війни й сподіваються на компенсацію.

Однак під час війни все не так просто.

Генеральний директор Асоціації “Страховий бізнес” В’ячеслав Черняховський розповів, чи покриє страхування збитки, завдані російськими окупантами.

Звичні обороти страхових компаній зазнали значних змін після початку бойових дій.

Річ у тім, що наразі більшість організацій взагалі не отримують платежів від клієнтів.

Варто також розуміти, що компанії не можуть миттєво перетворити ці активи в “живі” гроші.

Так, однак тільки за страхові випадки, не пов’язані саме з обстрілами й війною.

Наприклад, зараз страхові компанії розраховуються здебільшого з власниками автівок.

Сьогодні стандартні ДТП трапляються в деяких областях навіть частіше, ніж до початку бойових дій.

Стомлені водії часто зіштовхуються під час евакуації.

Варто розуміти, що традиційні види страхування не покривають збитків, завданих під час воєнних дій.

Це стандартний виняток у звичайних договорах страхування майна.

Те саме стосується й автомобілів: навіть якщо автомобіль має поліс каско, отримати компенсацію за пошкодження, пов’язані з воєнними діями влучанням снарядів неможливо.

Слід розуміти, що для воєнних ризиків є окремий вид страхування.

Дозволити собі його можуть одиниці: здебільшого такі поліси оформлюють великі компанії, що розташовані поблизу гарячих точок або власники літаків і морських суден, що можуть постраждати від обстрілів.

Чимало наших європейських партнерів уже почали висловлювати своє бажання допомогти у відновленні України.

В’ячеслав Черняховський сподівається на те, що зруйновані оселі та іншу інфраструктуру відбудовуватимуть за гроші контрибуцій, які накладуть на Росію після закінчення війни.

Кошти можна буде залучити й із заморожених активів та конфіскованого майна російських чиновників та багатіїв закордоном.

Фото: Pexels

