Посівний календар садівника і городника на травень 2022

Місячний посівний календар садівника і городника на травень підкаже, коли та що саме варто саджати, а коли краще не працювати на городі.
Навіть у непрості воєнні часи люди продовжують саджати рослини.
Город став справжнім порятунком для багатьох українців, аже робота в саду допомагає відволікатися від негативних новин.
Власноруч вирощені фрукти й овочі обов’язково потішать працьовитих садівників за кілька місяців.
Аби отримати добрий врожай, дотримуйся рекомендацій з цього календаря, який підкаже, у які дні краще саджати певні рослини.
Посівний календар на травень 2022
Сприятливі дні: 1-2, 5-6, 9, 12-15, 19-20, 23-24, 27-28 травня
Несприятливі дні: 16, 21-22, 29-31 травня
1-2 травня: У ці дні варто почати активно висаджувати овочеві культури (буряк, капусту, моркву і т.д.). Чудово виросте й часник, посаджений 1 або 2 травня.
5-6 травня: Ідеальний день для того, щоб посадити огірки й помідори, а також цибулю й зелень. Приділи увагу й декоративним кущам та плодовим деревам.
9 травня: Сьогодні слід розпушити землю, а також обробити рослини від хвороб та шкідників.
12-15 травня: Чудові дні для посадки багатьох культур, серед яких бобові й коренеплоди. Підживи землю мінеральними добривами, і за кілька місяців тебе потішить чудовий врожай.Також по темі: Магнітні бурі у травні 2022 – календар небезпечних дат Календар стрижок на травень 2022: коли варто йти до перукарні Коли садити картоплю у 2022 році, аби вона порадувала врожаєм: календар городника
19-20 травня: У ці дні краще посадити буряки, моркву, літню цвітну капусту, а також замочити у воді насіння.
23-24 травня: Огірки, кабачки, цукіні й гарбузи, висаджені в ці дні, чудово ростимуть.
Підживи землю добривами та полий її.
27-28 травня: Хорошою ідеєю буде обрізка дерев та кущів.
Сміливо можеш скошувати газон і садити декоративні чагарники цього дня.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли садити картоплю у 2022 році, аби вона порадувала врожаєм.
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