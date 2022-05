Краще за будь-які вітаміни! Корисні властивості петрушки

Корисні властивості петрушки не перерахувати на пальцях. Ця проста, на перший погляд, рослина має чим здивувати твій організм.

Оскільки петрушку часто використовують при приготуванні різних кулінарних страв, то тобі точно варто знати, чим вона корисна. Цікаво? Тоді читай матеріал Ранку у Великому Місті.

До того ж ще корисно використовувати відвар із петрушки. Він очищає організм від солей, а ще діє як знеболювальний засіб при менструації.

Однак попри всі позитивні якості треба враховувати, що не всім рекомендовано вживати петрушку.

Якщо у тебе є: цистит, сечокам’яні хвороби, алергія, запалення нирок, подагра чи захворювання сечового міхура, то від петрушки варто відмовитися повністю. Тепер ти знаєш, чим корисна петрушка.

Фото: Unsplash

