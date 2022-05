З Днем народження, кохана! Романтичні привітання у віршах, які розтоплять її серце

Найкращі привітання з Днем народження коханій у віршах українською мовою.

Кожній жінці хочеться відчувати себе коханою та прекрасною. І багато чого тут залежить від чоловіка. Частіше говори своїй дівчині або дружині, як сильно ти її любиш.

А якщо в неї скоро День народження, замість звичайного побажання приготуй для неї романтичний вірш. Напиши його на листівці, а в ідеалі – вивчи на пам’ять. Повір, вона буде приємно вражена!

Кохана, ти у мене одна така,

Ти найкраща на світі для мене,

І з Днем народження сьогодні вітаючи,

Я обіймаю і люблю тебе.

Готовий тобі я подарувати шматочок раю,

Зірку дістати і подарувати місяць,

Але це все звучить банально, тривіально,

Я щось важливіше подарую.

Я серце подарую тобі

Своє і вірність,

Ти всіх важливіше на світі для мене.

Ти-та, з якою прожити все життя хотілося,

Ти – дівчина кохана моя.

***

Усе, що може дати світ:

Пташиний спів, троянди цвіт,

Ясного неба височінь,

Безодні моря глибочінь,

Натхнення вітру, блиск зірок,

Небесну усмішку хмарок,

Дива усі й дари любі,

Й моя любов – лише тобі!

***

Вітаю тебе з Днем народження.

І зізнатися тобі я хочу:

Ти прийшла в моє життя, як бачення,

І з тобою мені все по плечу.

Кожною лінією ти ідеальна,

Кожним жестом своїм мені рідна,

І тендітна ти, як ніби кришталева,

Як дитина – мила і юна.

Там, де ти, починається щастя.

Ти як ранок чудесного дня.

Ти своєю чарівною владою

Назавжди прив’язала мене.

Я люблю тебе палко і пристрасно,

Марю тільки тобою однією.

Залишайся такою ж прекрасною,

Дивовижною і неземною.

Прекрасна ти, неначе квітка!

Нехай в житті все буде чітко.

Щоб мрії досягла, бажаю,

Із днем народження вітаю.

Хай в тебе буде щастя й доля,

Здоров’я й грошиків доволі,

Надійні друзі і коханий,

Життя солодше марципанів!

***

Красуня мила, сонечко ясне,

Хай тебе щастя, радість не мине!

У день народження я радості бажаю,

І щиро від душі поздоровляю!

Нехай тобі усе завжди вдається,

А що погане — швидко хай минеться,

Кохання в серці буде все життя,

Дарує мир, щасливе майбуття!

Хай Бог тобі завжди допомагає,

На все хороше хай благословляє,

Багато вірних друзів і подруг

І миру, сонця, радості навкруг!

***

Нехай успішним буде кожен крок,

І стелиться твій шлях, неначе шовк.

Щоб ти могла дістати до зірок,

Здійснила у житті новий виток.

Хай буде радість на обличчі і в душі,

Щоб труднощі змогла усі пройти.

Удачі, щастя, фантастичних перемог,

Хороших друзів, радісних пригод!

Моїй прекрасній половині,

Моїй голубоньці-дружині

Я в день народження скажу,

Як я кохаю й бережу,

Як поважаю і люблю

Дружину рідную свою!

Скажу, як я тебе ціную

І ніжно-ніжно поцілую!

Бажаю, щоб, як сад, цвіла

І поряд щоб завжди була!

***

Моя дружина — вірна і кохана,

Так вишукано, дуже гарно вбрана,

Струнка, красива, мила, наче квітка,

І білосніжна, чиста, як лебідка!

Сердечно з Днем народження вітаю,

Прожити в щасті до ста літ бажаю,

Не знати холоду душевного, морозу,

Нехай від радості бринять жіночі сльози!

Хай буде мудрість, креативність і натхнення,

Насиченим любов’ю повсякдення,

Кохання в серці квітне полум’яно,

Одна на світі мною ти кохана!

***

Люба й дорога дружина,

Моя рідна і єдина!

З днем народження, кохана,

Ніжна, мила і жадана!

Хай радіють твої очі,

Будуть хай казкові ночі

І легкі чудові дні,

Хай лунає щирий сміх.

Щоб була завжди чарівна

І здорова, і активна.

Я закоханий безтямно,

З днем народження, кохана!

Хай ласкава буде доля,

Хай щасливий буде вік,

Лиш про тебе, моя люба,

Думає твій чоловік!

***

З Днем народження, кохана моя.

Знай, що дуже я люблю тебе,

І хочу тобі сьогодні побажати

З кожним днем все яскравіше розквітати,

Бути такою ж милою і чарівною,

Доброю, ласкавою, чуйною, чудовою.

***

Нехай ніколи не проникне сум й печаль,

В твої, мов перли, волошкові очі,

І хай не падає сльози кришталь

На твоє личко і уста дівочі.

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Днем народження у прозі.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.