Як вести власний бюджет в умовах війни: рекомендації від фінансового радника

Як заощаджувати гроші під час війни?
Повномасштабна війна навчила всіх українців цінувати фінансову стабільність та створювати собі подушку безпеки.
Саме на збереження більша частина наших громадян жила в перші тижні війни.
Однак про власний бюджет не варто забувати й зараз.
Економіка потроху починає оживати, однак слід починати відкладати гроші вже сьогодні.
Незалежний фінансовий радник Олексій Драчов розповів, як вести бюджет в умовах війни, чи варто зберігати кошти на депозитах та що робити з кредитами.
Особистості ведення власного бюджету в умовах бойових дій
Що таке особистий бюджет та як розпоряджатися грошима?
Варто розуміти, що бюджет — це інструмент для управління фінансами ат реалізації чогось.
Пам’ятайте про приказку: “Або ти керуєш грошима, або вони тобою”.
Своїм бюджетом потрібно займатися постійно, а не тільки в критичних ситуаціях.
Залежно від різниці між витратами й прибутком виділяють три види бюджету?
- Дефіцитний (витрати перебільшують дохід)
- Нульовий (витрати дорівнюють доходу)
- Профіцитний (прибуток перевищує витрати)
Відтак, аби збільшити прибуток, потрібно скоротити витрати й підвищити доходи.
Для цього варто використовувати всі можливості: соціальна допомога, підробіток і т.д.
У вимушених переселенців витрати можуть зрости, адже під час війни їм довелося переїхати й платити за житло в деяких регіонах.
У таких випадках варто переглядати свої споживчі звички й мінімізувати витрати.
За таких умов варто прагнути бодай до нульового бюджету, а за можливості намагатися накопичувати гроші на майбутнє.
У кожного має бути резервна сума для непередбачуваних подій, яка становитиме від 3 до 12 місяців від витратної частини.
Важливо зберігати цей резерв у готівці.
Чи варто класти гроші на депозит під час війни?
За мирних часів громадяни зберігали гроші в банках переважно під річними ставками на депозитах.
Це дозволяло отримувати невеликий прибуток.
Однак після початку повномасштабної війни українці масово почали забирати гроші з банків, адже боялися втратити їх.
Зараз банківська система доволі стабільна, адже НБУ готувався до можливих труднощів.
За словами Олексія, банківська система має менших та більших гравців:
— Якщо ми говоримо про великі національні чи міжнародні банки, вони надійні, ми бачимо, що через два місяці війни вони не припинили роботу, — зазначив експерт.
Він також наголошує на тому, що під час бойових дій депозити в деяких банках зросли до 9%.
На думку фінансового радника, боятися втратити гроші в банках зараз не варто.
Слід зауважити, що НБУ ввів 100% виплату по депозитах фізособам на період дії воєнного стану.
Та й ознак того, що фінансовий ринок має обвалитися в Україні, зараз немає.
Відтак, надійні банки можна розглядати для депозитів.
Зверніть увагу на один із топ-10 банківських установ України або банки з іноземним капіталом.
А що з кредитами?
Олексій не радить брати кредити у період війни.
Попри те, що банки під час дії воєнного стану скасували щомісячне стягнення відсотків по кредитах, краще купувати річ за повну суму одразу.Також по темі: Домогти може кожен: як підтримати економіку України під час війни Кредити під 0% та гарантовані вклади: як держава підтримує бізнес під час війни? Кредитні канікули: що це та про які нюанси варто знати?
А от на кредити для розвитку можна звернути увагу.
Там умови відрізняються, проте поки ніхто не знає, як далі розвиватиметься ситуація в країні.
Чи варто зараз робити великі покупки?
Нещодавно мережу розірвала новина про скасування мита на кордоні.
Це підштовхнуло багатьох громадян здійснити давню мрію й привезти закордонне авто в Україну.
— Серйозні покупки, як-от нерухомість чи машина, завжди треба вносити в особистий фінансовий план. Тоді ми розуміємо, коли ми купуємо, що купуємо та яка сума коштів нам потрібна, — наголосив Олексій.
За словами експерта, завжди потрібно ставити собі ключове запитання: “Навіщо я це купую?”.
Якщо мова йде про авто, замисліться, чому саме ви її купуєте саме зараз.
Як краще вести власний бюджет в умовах війни?
За словами Олексія, ці рекомендації не відрізняються від порад у мирні часи:
- визначайте свої цілі
- намагайтеся зробити свій бюджет профіцитним
- ведіть облік особистих грошей
- намагайтеся витрачати фінанси раціонально, а не емоційно
- якщо маєте зайві гроші, зберігайте їх з урахування можливостей фінансової системи під час війни
- багато зайвих грошей можна інвестувати з урахуванням усіх ризиків та свого фінансового плану
Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто може отримати підтримку від Google під час війни.
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