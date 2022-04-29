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ICTV Ранок 29.04.2022 14:56
29.04.2022 14:56
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ТОП-5 продуктів, що допоможуть спалити жир

ТОП-5 продуктів, що допоможуть спалити жир

Продукти, яким під силу спалювати жир, існують! Ранок у Великому Місті зібрав п’ять найефективніших борців із зайвими кілограмами, що чекають на тебе в кожному супермаркеті. Поїхали!

Продукти, які спалюють жир

Огірок

Мало калорій, багато води – ідеальний овоч для всіх, хто хоче схуднути!

Огірки зволожують організм як зсередини, так зовні, та особливо знадобляться тим, хто активно тренується.

Цінні вітаміни і мікроелементи містить навіть шкірка огірка, тож, ми рекомендуємо її не зрізати.

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Апельсин

Всі цитрусові за рахунок ефірних масел і флавоноїдів створюють сприятливі умови для розщеплення жирів.

Тож, твої зайві кілограми будуть танути на очах.

До того ж, апельсини багаті клітковиною та з їх допомогою дуже легко насититися.

Чим не ідеальний варіант для здорового перекусу?

Папая

папая фото

Цей екзотичний фрукт відмінно справляється з розщепленням ліпідів.

Ти можеш вживати папаю до або після прийому їжі.

В обох випадках ферменти у її складі допоможуть швидко та легко схуднути.

Квасоля

У квасолі міститься багато білка, а білкова їжа – те, що треба для схуднення.

Саме бобові допоможуть вам ефективно “підсушити” тіло.

Мигдаль

мигдаль фото

Виявляється, мигдаль перетравлюється організмом всього на 40%!

Решта жирів, що входять до складу корисного найвищою мірою горіха, не перетравлюються.

Засвоюється лише білок. Висновок: перекушувати мигдалем – дуже корисно для здоров’я та фігури.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як почати худнути просто зараз.

Фото: Pexels

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Теги: Здоров'я, правильне харчування, схуднення
29.04.2022 14:56



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