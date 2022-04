Оригінальні та щирі: привітання з Днем народження колезі жінці у віршах

У колеги-жінки день народження, але привітання своїми словами здається тобі надто банальним? Найкращий вихід – підготувати красивий вірш, який порадує іменинницю.

Ранок у Великому Місті зібрав щирі та оригінальні привітання з Днем народження для колеги у віршах українскою мовою. Тобі залишилося лише обрати.

Шановна колего, Вас щиро вітаю!

Міцного здоров’я та щастя бажаю.

Терпіння, наснаги, натхнення в роботі,

Побільше зарплату, поменше турботи.

Бажаю Вам сил прокидатись зранку,

Духмяної кави, смачного сніданку.

Цікавих проектів, відпусток цілющих,

Колег по роботі у всьому тямущих.

Бажаю колего, кар’єрного росту,

Щоб все «як по маслу» — і легко, і просто.

Бажаю печалі і горя не знати,

А тільки рости і завжди процвітати.

***

Вітаємо тебе зі святом!

Нехай життя буде багатим:

На здоров’я і на силу,

І на доленьку щасливу!

На яскраві довгі роки

Без турбот і без мороки.

На прибутки і достаток –

На фінансовий порядок!

На підтримку і повагу,

На рішучість і відвагу,

На тепло і розуміння,

На удачу і везіння.

На шикарний стиль та моду,

Елегантність і на вроду!

На круїзи при погоді,

Відпочинки на природі.

На розумне, добре, вічне,

На строкате й різнобічне,

Словом-на усе прекрасне,

На постійне й своєчасне!

Зичим успіхів, визнання

І великого кохання!

***

Нехай приносить задоволення робота,

І гаманець товстіє від зарплати.

Щоб працювати не доводилось в суботу,

Відпусток й вихідних було багато.

Хай успіх переслідує у справах,

А щастя й затишок нехай чекають вдома.

Життя хай має веселкові барви,

Не знає ні турбот, ні втоми!

***

З днем народження, колего!

У роботі, наче в лего,

Безліч справ малих, великих,

І нема їм навіть ліку.

Ви ж справляєтесь чудово

Щогодини, щодобово,

Час не тратите даремно.

З вами легко та приємно.

Вам бажаєм щиро вдачі,

Не втрачати дух козачий,

Щоб ідеї мали нові,

Щоб були завжди здорові!

Здоров’я міцного на довгі роки,

Щиро бажаю тобі залюбки,

Хай доля дарує щастя довіку,

Достатку і миру у домі без ліку.

Калиною радість в душі хай квітує,

Сопілка любові хай серце хвилює,

А роси ранкові безмежно і щиро,

Щоденно дарують наснагу і силу!

З днем народження колего!

***

Колега, я тебе вітаю,

Тобі бажаю я добра,

Здоров’я, радості та щастя,

Бажаю довгого життя!

Щоб все було як в добрій казці,

Щоб мрії ожили твої,

Щоб було в тебе все прекрасно,

Були яскравими всі дні!

***

З днем народження, зі святом

Вас дозвольте привітати,

Побажати позитиву!

Ви — опора колективу.

У роботі й відпочинку

Всім приємно поруч з Вами.

Допоможете, як треба,

Ви й порадою й ділами.

Вам бажаю вірних друзів,

Успіхів міцних в усьому,

Затишку й тепла в родині,

Радості в роботі й вдома!

Окуляри розбив ненароком?

На роботу ідеш, мов на страту?

Тож дивись неозброєним оком

На жінок і на власну зарплату!

***

Офіційне привітання від колег —

То на цілий рік майбутній оберег:

Щоб завжди усе вдавалось до ладу,

Щоб росли, як стиглі груші у саду,

Особисті успіхи, оклад

До межі міністерських зарплат!

І здоров’я, звісно, як граніт —

На щасливі й довгі двісті літ!

***

Ми раді сьогодні вас щиро вітати,

Бажаємо грошей мішок заробляти,

Здоров’я плекати, себе берегти,

В роботі, звичайно, висот досягти,

Не мати проблем, хай знешкодяться лиха,

Хай добре живеться вам, мирно і тихо!

***

Колезі чарівній,

Шалено привабливій,

І дуже роботящій,

Що на місці не сидить

Шлемо купу привітань,

А привід — день народження.

І потрібно жити, виблискуючи,

Захлинаючись любити, мріючи.

Бути дзвінкою, креативною,

Завжди активною.

Хай щастя буде вічним,

А радість — нескінченною!

***

Бажаєм, щоб вас шанували

Та вчасно зарплату давали,

Кар’єрного росту, наснаги,

Майстерності та рівноваги,

Нові горизонти долати,

Удачу велику спіймати,

Здоров’я міцного на вік,

Любові та щастя потік!

Щоб цифри сходились завжди

Щоб керівництво цінувало

Здоров’я, щоб з роси й води

Усе вдавалось і ніц не бракувало

***

Незабутніх вражень, щасливих подій,

Здійснення задумів, втілення мрій!

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,

Справджуються завжди заповітні мрії!

***

Роки життя час додає,

Календарний лист змінивши.

Від душі вас нині вітає

Наш згуртований Дружний колектив!

Ви за всіх за нас тепер у відповіді,

І колишні тікають навскач.

Фото: Pixabay

Головне фото: Pexels

