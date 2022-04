“Ой у лузі червона калина”: що варто знати про пісню, яка стала символом української незламності

Що варто знати про пісню Ой у лузі червона калина?

Попри всі негативні аспекти війни, у ній є місце й для позитивних речей.

Повномасштабне вторгнення дозволило прославити українську культуру та народ на весь світ.

Гімном мужнього протистояння України російським окупантам стала пісня “Ой у лузі червона калина”, яку зараз можна почути не тільки на нашій Батьківщині, а й у різних куточках планети.

Її співають у храмах, на концертах, на вулицях та в домівках у багатьох країнах.

Розповідаємо, як створювалася пісня, що стала символом української незламності та боротьби.

“Ой у лузі червона калина” — композиція авторського походження, що колись була гімном Українських Січових Стрільців, а також була популярною в підрозділах УПА.

У 1914 році Чарнецький завідував театром товариства “Руська бесіда” у Львові.

Коли він ставив драму “Сонце руїни” про гетьмана Петра Дорошенка, йому не сподобалася фінальна пісня “Чи я в лузі не калина була”, тож він вирішив її змінити й додати в текст оптимізму.

Оригінальний приспів був таким:

“Гей, у лузі червона калина,

Гей, гей похилилася;

Чогось наша славна Україна,

Гей, гей засмутилася.

А ми ж тую червону калину,

Гей, гей та піднімемо;

А ми ж свою славну Україну,

Гей, гей та розвеселимо!”

Григорій Трух, почувши цю пісню від одного з підлеглих, захопився композицією й дописав до першого куплету ще два.

Пісню співали спочатку в Стрию, а згодом вона набула популярності по всій Галичині.

Через деякий час композицію стали виконувати по всій Україні.

За часів незалежності “Ой у лузі червона калина” також співали в усіх куточках країни.

У перший день повномасштабних бойових дій в Україні лідер гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк, які пішов захищати рідну землю, оприлюднив на своїй сторінці в Інстаграмі ролик, на якому він співав куплет пісні “Ой у лузі червона калина” на Софіївській площі.

Популярність відео набирала шалених обертів, а вже за кілька днів композицію співали по всьому світу.

Популярний музикант з Південної Африки The Kiffness зробив ремікс із відео, а пізніше легендарний гурт Pink Floyd випустив кавер із вокалом Хливнюка.

Після увійшла до 100 найбільш завантажуваних синглів у Британії, а також закріпилася в топ-чартах цілої низки країн.

“Ой у лузі червона калина” співали навіть парафіяни варшавського храму, ще священник увімкнув композицію на колонці.

Наш народ, як і цю пісню, точно нікому й ніколи не вдасться перемогти!

Фото: Unsplash

