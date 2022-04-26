Заговорили солов’їною: хто з зірок перейшов на українську під час війни

Хто з українських зірок перейшов на державну мову?

Війна назавжди змінила життя всіх українців.

Хтось вирішив кардинально змінити вид діяльності, хтось тепер дивиться на все навколо під іншим кутом, а хтось переходить на рідну мову.

Саме російська агресія для багатьох стала вирішальним фактором, який підштовхує розмовляти виключно українською.

І попри те, що загарбники роками намагалися насаджувати на нашій Батьківщині свою мову й культуру, національна свідомість усе ж бере верх.

Розповідаємо, хто з українських зірок перейшов на українську.

Які українські зірки перейшли на державну мову після початку війни?

Дантес

Відомий український музикант Володимир Дантес вирішив підтримати Батьківщину й перейти на рідну мову.

В інтерв’ю Славі Дьоміну співак зізнався, що став частково говорити українською в побуті, а також відтепер викладатиме дописи на своїй сторінці в Інстаграмі, написані державною мовою.

— Я вирішив, що треба з тими, хто зі мною розмовляє українською, розмовляти так само українською. Хто зі мною розмовляє англійською — розмовляти англійською. Соцмережі мені подобається вести українською, — заявив Дантес.

Він також наголосив на тому, що зараз йому зручно спілкуватися саме українською.

До речі, нещодавно Володимир оприлюднив свою авторську пісню українською, якою вирішив підбадьорити підписників у такі непрості часи.

Анна Трінчер

Українська співачка, блогерка та акторка Анна Трінчер вирішила пропагувати рідну мову на своїй сторінці в Інстаграм.

Раніше дівчина вела свій блог здебільшого російською, однак віднедавна все змінилося.

Тепер Аня щодня виходить на зв’язок із підписниками виключно українською мовою, а також активно залучає шанувальників до збору коштів на потреби армії.

Попри те, що Трінчер, яка народилась у Києві, ніколи не зазнавала утисків через використання російської, після початку повномасштабного наступу Росії дівчина зробила свідомий вибір на користь української.

Дар’я Квіткова

Киянка Дар’я Квіткова, що має понад півтора мільйона підписників на своїй сторінці в Інстаграм також вирішила перейти на українську.

Дівчина, що нещодавно народила сина від свого чоловіка Нікіти Добриніна, зичить усім підписникам добра у своїх постах рідною мовою.

Через свій блог вона висловлює громадянську позицію та допомагає волонтерам збирати гроші для тих, хто потребує підтримки.

Нікіта Добринін

Ведучий та колишній Холостяк Нікіта Добринін також тепер комунікує з мільйоном своїх шанувальників в Інстаграмі українською мовою.

До початку повномасштабної війни Добринін розмовляв російською, проте зараз усе змінилося: чоловік свідомо перейшов на державну мову й пішов захищати рідну землю, вступивши в тероборону.

Олексій Дурнєв

Відомий український телеведучий та блогер народився та виріс у Маріуполі, який зараз має особливе значення для кожного українця.

Ще донедавна Олексій публікував відео на YouTube російською, однак зараз він змінив і контент, і мову роликів.

На своїй сторінці в Інстаграмі Дурнєв закликав усіх переходити на рідну мову:

— А всіх російськомовних українців я закликаю хоча б спробувати перейти на українську мову у побуті. Нічого такого страшного в цьому нема. Якщо ви будете читати українські книжки, дивитися кіно, слухати українську музику, воно потроху-потроху піде. Помилок буде все менше, вам буде все комфортніше, — заявив Олексій.

На його думку, саме зараз настав час демонструвати свою єдність та згуртованість.

Катерина Реп’яхова

Дружина українського співака Катерина Реп’яхова (Павлік) родом з Дніпра до початку бойових дій на всій території України розмовляла здебільшого російською.

Попри те, що вона з українськомовним чоловіком знаходила спільну мову, Катерина все ж вирішила остаточно надати перевагу солов’їній.

На своїй сторінці в Інстаграмі вона активно підтримує підписників:

— В такій простій обстановці є щось непідробне, справжнє, душевне. Ми зараз єдині, ми підтримуємо один одного, — написала Катерина під одним із дописів.

Саме в мові наша єдність і сила, яку росіянам ніколи не вдасться зламати.

Даша Астаф’єва

Відома українська модель та співачка Дар’я Астаф’єва проявила активну громадянську позицію.

З перших днів війни вона долучилася до волонтерів та допомагала готувати їжу для наших захисників і тих, хто потребує підтримки.

Ще одним важливим кроком став перехід на українську мову в соцмережах.

Даша стала дедалі частіше виходити на зв’язок із підписниками рідною мовою, а також написала кілька дописів українською, аби підбадьорити прихильників:

— Треба вірити й бути впевненими в перемозі! Наша країна зараз, як ніколи найкраща. З перемогою над ворогом, ми здолаємо всесвітнє зло та подаруємо світло тим, хто вже навіть забув про це, — заявила Астаф’єва.

Увесь український народ зараз об’єднався задля того, щоб зовсім скоро святкувати перемогу над окупантами.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку поширених русизмів, яких варто уникати.

Фото: da_astafieva, aleksey_durnev, nikitadobrynin

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