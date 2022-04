Заговорили солов’їною: хто з зірок перейшов на українську під час війни

Хто з українських зірок перейшов на державну мову?

Війна назавжди змінила життя всіх українців.

Хтось вирішив кардинально змінити вид діяльності, хтось тепер дивиться на все навколо під іншим кутом, а хтось переходить на рідну мову.

Саме російська агресія для багатьох стала вирішальним фактором, який підштовхує розмовляти виключно українською.

І попри те, що загарбники роками намагалися насаджувати на нашій Батьківщині свою мову й культуру, національна свідомість усе ж бере верх.

Розповідаємо, хто з українських зірок перейшов на українську.

Відомий український музикант Володимир Дантес вирішив підтримати Батьківщину й перейти на рідну мову.

В інтерв’ю Славі Дьоміну співак зізнався, що став частково говорити українською в побуті, а також відтепер викладатиме дописи на своїй сторінці в Інстаграмі, написані державною мовою.

Він також наголосив на тому, що зараз йому зручно спілкуватися саме українською.

До речі, нещодавно Володимир оприлюднив свою авторську пісню українською, якою вирішив підбадьорити підписників у такі непрості часи.

Українська співачка, блогерка та акторка Анна Трінчер вирішила пропагувати рідну мову на своїй сторінці в Інстаграм.

Раніше дівчина вела свій блог здебільшого російською, однак віднедавна все змінилося.

Тепер Аня щодня виходить на зв’язок із підписниками виключно українською мовою, а також активно залучає шанувальників до збору коштів на потреби армії.

Попри те, що Трінчер, яка народилась у Києві, ніколи не зазнавала утисків через використання російської, після початку повномасштабного наступу Росії дівчина зробила свідомий вибір на користь української.

Киянка Дар’я Квіткова, що має понад півтора мільйона підписників на своїй сторінці в Інстаграм також вирішила перейти на українську.

Дівчина, що нещодавно народила сина від свого чоловіка Нікіти Добриніна, зичить усім підписникам добра у своїх постах рідною мовою.

Через свій блог вона висловлює громадянську позицію та допомагає волонтерам збирати гроші для тих, хто потребує підтримки.

Ведучий та колишній Холостяк Нікіта Добринін також тепер комунікує з мільйоном своїх шанувальників в Інстаграмі українською мовою.

До початку повномасштабної війни Добринін розмовляв російською, проте зараз усе змінилося: чоловік свідомо перейшов на державну мову й пішов захищати рідну землю, вступивши в тероборону.

Відомий український телеведучий та блогер народився та виріс у Маріуполі, який зараз має особливе значення для кожного українця.

Ще донедавна Олексій публікував відео на YouTube російською, однак зараз він змінив і контент, і мову роликів.

На своїй сторінці в Інстаграмі Дурнєв закликав усіх переходити на рідну мову:

На його думку, саме зараз настав час демонструвати свою єдність та згуртованість.

Дружина українського співака Катерина Реп’яхова (Павлік) родом з Дніпра до початку бойових дій на всій території України розмовляла здебільшого російською.

Попри те, що вона з українськомовним чоловіком знаходила спільну мову, Катерина все ж вирішила остаточно надати перевагу солов’їній.

На своїй сторінці в Інстаграмі вона активно підтримує підписників:

Саме в мові наша єдність і сила, яку росіянам ніколи не вдасться зламати.

Відома українська модель та співачка Дар’я Астаф’єва проявила активну громадянську позицію.

З перших днів війни вона долучилася до волонтерів та допомагала готувати їжу для наших захисників і тих, хто потребує підтримки.

Ще одним важливим кроком став перехід на українську мову в соцмережах.

Даша стала дедалі частіше виходити на зв’язок із підписниками рідною мовою, а також написала кілька дописів українською, аби підбадьорити прихильників:

Увесь український народ зараз об’єднався задля того, щоб зовсім скоро святкувати перемогу над окупантами.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку поширених русизмів, яких варто уникати.

Фото: da_astafieva, aleksey_durnev, nikitadobrynin

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.