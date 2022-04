Цілющий часник: чому його варто їсти щодня

Ще у Стародавньому Єгипті часник входив до раціону будівельників, адже вважалося, що він надає сил. Які ще корисні властивості часнику відкрили з тих часів, читай уже зараз.

Ранок у Великому Місті знає, чим тебе здивувати. Тому підготував корисний матеріал. Можливо, після нього ти введеш і у свій раціон часник.

Часник – це трав’яниста рослина, яка належить до сімейства цибулевих. У ній містяться сірчані сполуки, які запобігають утворенню тромбів.

Тобто часник або засоби на його основі рекомендують для розрідження крові.

Свіжий часник значно корисніший, ніж зварений, підсмажений чи спечений, адже лише у своєму природньому стані він зберігає всі корисні властивості та вітаміни.

Щоб часник приносив лише користь, достатньо з’їдати на день кілька зубчиків. Та якщо у тебе є певні проблеми зі шлунком, то з ним краще буде обережним. Не варто надто захоплюватись.

Тепер ти знаєш усе про корисні властивості часнику. Бери їх до уваги і додавай цю диво-рослину до свого щоденного раціону, щоб твій імунітет був стійкішим до різних вірусів.

Фото: Unsplash

