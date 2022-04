Руїни нескореного міста: добірка світлин Маріуполя до та після російського вторгнення

Добірка фото Маріуполя до та після російського вторгнення в Україну.

Маріуполь став глибокою раною на душі кожного українця.

Саме це місто окупанти знищили майже повністю.

Розтрощені будинки, десятки тисяч загиблих жителів, блокада й ракетні обстріли — усе це не опис фільму жахів про Другу світову, а нова історія українського міста, яке зруйнували загарбники.

Колись Маріуполь був місцем розквіту та щастя.

Зараз же він перетворився на могилу для понівечених людських надій.

Ранок у Великому Місті зібрав добірку світлин Маріуполя до початку війни та після російського вторгнення, аби показати, як насправді окупанти “визволяють” народ.

