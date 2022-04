Без побутової хімії: чим мити вікна, щоб не залишилося розводів

Як вимити вікна так, щоб не залишилось розводів?

Під час повномасштабної війни українці масово виїжджали зі своїх домівок, аби врятувати своє життя від обстрілів.

Коли приходить час повертатися, потрібно наводити лад в оселі.

Чистота має бути всюди, тож починати можна з вікон.

А як їх помити так, аби не залишилося надокучливих розводів за допомогою домашніх засобів?

Ранок у Великому Місті зараз розповість!

Незамінний помічник у господарстві, який ідеально очистить і посуд, і вікна.

Аби зробити домашній мийний засіб для скла, достатньо додати в склянку теплої води 50 мл оцтової кислоти.

Нанеси розчин на скло за допомогою розпилювача й добре протріть вікно ганчіркою або серветкою.

До речі оцет прибере навіть жирні плями на склі.

Аби скло блищало, для миття можна використати сіль.

Змочи цією сумішшю ганчірку й ретельно протри вікно, яке після цього слід промити чистою водою.

Очистити скло з незначними забрудненнями допоможе й звичайна ганчірка з мікрофібри.

Для миття навіть не знадобляться мийні засоби.

Відполіруй змочене водою скло ганчіркою.

Вона чудово вбиратиме всю вологу й не залишатиме розводів.

Якщо маєш куплений вдома мийний засіб, просто нанеси його на вікно за допомогою розпилювача й протри сухою ганчіркою з мікрофібри.

Використовуй магазинні засоби для видалення сажі, слідів від комах, жиру та крапель дощу.

Перед прибиранням захисти руки рукавичками, аби не отримати подразнення від хімічних речовин.

Напій, який втамовує спрагу та зігріває в холодну погоду, відмінно впорається ще й з брудом.

Нанеси рідину на вікно за допомогою розпилювача й протри скло ганчіркою.

Після цього вікно слід промити чистою водою й натерти до блиску шматком газети або паперу.

Оцтову кислоту можна замінити лимонним соком, який пахне значно приємніше.

У склянку води додай 50 мл лимонного соку.

Отриманий розчин нанеси на вікно за допомогою розпилювача й витри все ретельно сухою ганчіркою.

Після такого миття в оселі ще кілька годин триматиметься приємний запах цитрусу.

Багато господинь думають, що крохмаль навпаки залишить білі розводи на склі, а дарма.

Цей засіб чудово допоможе позбавитися від товстого шару пилу на вікні.

Додай одну столову ложку крохмалю на літр води, розпили суміш на вікно, а потім протри скло губкою й залиш, поки воно повністю не висохне.

Після цього слід узяти суху ганчірку й прибрати залишки крохмалю.

Розводів не залишиться, а от скло блищатиме від чистоти!

Засіб, що знайдеться в аптечці майже в кожного, допоможе прибрати жирні плями на склі.

На склянку води додай кілька крапель спирту, а потім нанеси розчин на вікно пульверизатором.

Зверни увагу на те, що такий засіб усе ж має один недолік — їдкий засіб.

Після прибирання залиш вікна відчиненими на кілька годин, аби в кімнаті було свіже повітря.

Аби прибрати з вікна сильні забруднення, варто скористатися скребками з поролоновою насадкою.

А от щоб вивести плями від фарби або клею, потрібен спеціальний металевий скребок, який не подряпає поверхню скла.

Якщо скребків під рукою немає, скористайся звичайними газетами або паперовими рушниками.

Змочи вікно, а потім витри поверхню насухо й відполіруй сухою газетою.

Фото: Pexels

